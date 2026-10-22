15-летняя девочка очнулась в гробу во время собственных похорон

В Гватемале 15-летняя Юлейда Икскотояк неожиданно пришла в сознание во время подготовки к похоронам. Девочка, которую семья считала умершей, начала двигаться в гробу и попросила о помощи, передает МойГород. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, подросток потеряла сознание по дороге в больницу. Её отец, Абрахам Икскотояк, проверил пульс дочери и решил, что она умерла. При этом мужчина не доставил её в медицинское учреждение, а купил гроб и сообщил родственникам о трагедии.

Девочке помогают встать из гроба. Фото: © The Sun

Позже мать девочки, Лесвия Риос, заметила движение внутри гроба, когда склонилась над ним. По её словам, семья открыла окошко гроба, после чего девушка начала двигаться, пришла в себя и поднялась.

«Я постоянно повторяла, что она жива, она не умерла. Когда я плакала, склонившись над её гробом, мы открыли окно, и она начала двигаться, проснулась и вдруг поднялась», — рассказала женщина местным СМИ.

Ошеломлённые родственники помогли подростку выбраться из гроба. На распространившихся кадрах видно, как девушка в розовой футболке приходит в сознание, а её близкие эмоционально реагируют на случившееся.

Вспоминая произошедшее, Юлейда рассказала, что перед потерей сознания почувствовала сильную боль в груди.