15 жыл бірге: «Мой город» ақпарат агенттігі қалай халықтың сенімді үніне айналды?

15 жыл бұрын шағын баспа газеті болып басталған "Мой город" жобасы бүгінде өңірдегі ең ықпалды цифрлық медиа платформалардың біріне айналды. Осы уақыт ішінде редакция ұжымы 765 газет санын басып шығарып, сайт пен әлеуметтік желілерде жүз мыңнан астам материал жариялады.
Бүгінде порталды ай сайын жарты миллионнан астам оқырман парақтайды. Ал агенттіктің Instagram, TikTok және YouTube желілеріндегі аудиториясы жүздеген мың белсенді қолданушыны құрайды.
Сот залынан су тасқынына дейін
"Мой город" журналистері Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облысы мен ел және жаһан жаңалықтары туралы ақпарат таратады. Редакция өңірдегі саяси және әлеуметтік өзгерістерді, төтенше жағдайлар мен резонансты сот процестерін оқиға ортасынан жеткізеді.
Журналистер пандемия, Қаңтар оқиғасы, ірі су тасқындары мен өрттер кезінде халықты жедел әрі шынайы ақпаратпен қамтамасыз етті. Олар тек оқиғаны баяндап қана қоймай, түйіткілді мәселелердің шешімін табуға тікелей ықпал етті.
Жай ғана жаңалық емес - нақты көмек
Журналистика - құрғақ фактілердің тізбегі емес, бұл - адам тағдырына араласып, әділдік орнату. "Мой город" ұжымы қайырымдылық жобаларына белсене қатысып, науқас балалардың емделуіне қаражат жинауға және мұқтаж отбасылардың баспаналы болуына септігін тигізді.
Бұдан бөлек, агенттік жергілікті бизнесті қолдап, кәсіпкерлерге сапалы контент ұсынатын медиасеріктеске айналды. Редакция дәстүрлі түрде дәрігерлерді марапаттау, әлеуметтік бастамалар мен балаларға арналған қайырымдылық акцияларын тұрақты өткізіп келеді.
5478 күн бойы үздіксіз жұмыс істеп келе жатқан басылым билік пен халық арасындағы сенімді көпір болып қала береді. Redaction жаңа жобаларды іске қосып, өңір тұрғындарының құқығын қорғауды әрі қарай да жалғастырмақ.