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Происшествия Социум

2,6 млн тенге отсудил сотрудник ДЧС ЗКО за незаконное увольнение

Суд №2 города Уральска удовлетворил иск спасателя, признав приказ руководства департамента по чрезвычайным ситуациям незаконным.
Арайлым Усербаева
2,6 млн тенге отсудил сотрудник ДЧС ЗКО за незаконное увольнение
Изображение сгенерировано ИИ Gemini

По данным пресс-службы суда ЗКО, сотрудника областного ДЧС уволили за отсутствие на рабочем месте более трёх часов. Однако при процедуре расторжения трудового договора работодатель допустил грубое нарушение законодательства. До увольнения у сотрудника не истребовали письменное объяснение. Это является обязательным требованием Трудового кодекса РК.

Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу, что действия руководства ведомства противоречат нормам закона, и признал приказ об увольнении недействительным.

В результате работник восстановлен в прежней должности. Кроме того, суд обязал работодателя выплатить ему: среднюю заработную плату за время вынужденного прогула в 2,3 млн тенге и 350 тысяч тенге на оплату услуг представителя.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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