2,6 млн тенге отсудил сотрудник ДЧС ЗКО за незаконное увольнение

По данным пресс-службы суда ЗКО, сотрудника областного ДЧС уволили за отсутствие на рабочем месте более трёх часов. Однако при процедуре расторжения трудового договора работодатель допустил грубое нарушение законодательства. До увольнения у сотрудника не истребовали письменное объяснение. Это является обязательным требованием Трудового кодекса РК.

Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу, что действия руководства ведомства противоречат нормам закона, и признал приказ об увольнении недействительным.

В результате работник восстановлен в прежней должности. Кроме того, суд обязал работодателя выплатить ему: среднюю заработную плату за время вынужденного прогула в 2,3 млн тенге и 350 тысяч тенге на оплату услуг представителя.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.