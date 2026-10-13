2 млрд тенге долгов накопила Областная больница в Уральске

Проблемы с финансированием у Областной многопрофильной больницы образовались уже давно.

Журналистам "МГ" не удалось попасть на очередную сессию областного маслихата, где обсуждался этот острый вопрос — СМИ заранее сообщили, что заседание пройдет в закрытом режиме. Однако детали финансового коллапса в телефонном разговоре редакции раскрыл депутат областного маслихата Борис Лаврентьев.

Депутат: «Больница работает в минус, задержки по выплатам»

По словам депутата областного маслихата Бориса Лаврентьева, проблемы с финансированием у Областной многопрофильной больницы образовались уже давно, и сейчас учреждение накопило огромные долги - более двух миллиардов тенге.

-Вот уже несколько лет областная больница работает в "минус". Фонд медстрахования выплачивает средства с огромными задержками. На дворе середина октября, а финансирование закрыли только за половину июля. С этих денег больница должна платить зарплаты, налоги и закупать расходники для операционных, на которые денег категорически не хватает, — сообщил депутат.

Чтобы спасти медучреждение от полного обесточивания, депутаты на сессии приняли решение экстренно выделить 300 миллионов тенге из областного бюджета.

-Эти средства пойдут на погашение долгов за медицинские изделия и препараты за 2024 год. Своими силами больница смогла закрыть лишь 114 миллионов из 400 миллионов тенге долга за прошлый период. Если бы мы не выделили эти деньги из местного бюджета, больница могла бы остаться вообще без финансирования и не смогла бы даже выплачивать заработную плату персоналу, — подчеркнул Лаврентьев.

Депутат отмечает, что с подобной проблемой столкнулись больницы по всему Казахстану — особенно те, у которых есть операционные блоки и стационары.

Главной причиной кризиса народные избранники считают «линейную шкалу» ФСМС - метод планирования, который определяет жесткий лимит денег на месяц. Однако больница не может предугадать, сколько экстренных пациентов к ним поступит.

-Такая же ситуация в кардиоцентре и городской больнице. Оптимизировать или закрывать "неприбыльные" отделения нельзя — это вызовет социальное напряжение. К системе здравоохранения нельзя подходить как к бизнесу! До внедрения ОСМС финансирование шло из областного бюджета, и мы могли контролировать расходы и обновлять оборудование. Сейчас мы на ФСМС повлиять не можем, хотя неоднократно приглашали их представителей, — резюмировал депутат.

Ответ ФСМС: "Больница сама не выставляет счета на оплату"

В филиале Фонда социального медицинского страхования по ЗКО прокомментировали ситуацию и заявили, что полностью выполняют свои договорные обязательства, а задержка выплат связана с действиями самого руководства больницы.

С Областной многопрофильной больницей заключен договор на 6,9 миллиарда тенге. На сегодняшний день Фонд выплатил медучреждению 4,2 миллиарда тенге (61% от общей суммы):

2,4 млрд тенге - за оказанные услуги с января по июнь;

1,8 млрд тенге - выплачены авансом для поддержания финансовой стабильности больницы.

-Счета на оплату за июль и август от областной больницы до сих пор не выставлены, в связи с чем Фонд не имеет возможности провести оплату за эти месяцы. По всем представленным счетам филиал свои обязательства исполнил в полном объеме. Как только счета-реестры будут направлены, мы готовы произвести оплату, — пояснили в пресс-службе филиала ФСМС.

Также в Фонде напомнили, что не имеют права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность больницы и влиять на ее взаиморасчеты с подрядчиками и поставщиками.

Разногласий с ФСМС у больницы нет

В самой областной больнице признали, что на сегодня кредиторская задолженность больницы составляет более 2 млрд тенге. Основная часть задолженности связана с покупкой лекарств и изделий медицинского назначения, ремонтом и техническим обслуживанием дорогостоящего медицинского оборудования, а также с задолженностью перед отдельными поставщиками медицинских изделий за предыдущие периоды.

-Кредиторская задолженность носит накопительный характер и формируется с 2022 года. Основной причиной является недостаточность действующих тарифов для покрытия текущих расходов медицинской организации на фоне ежегодного роста стоимости лекарственных средств, медицинских изделий, коммунальных услуг, технического обслуживания оборудования и других необходимых услуг. Со стороны экономической службы медицинской организации задержек с выставлением реестров не отмечается. Реестры на оплату формируются и подписываются после закрытия соответствующего отчетного периода, - сообщил директор ОМБ Ерлан Токсанов.

Кроме этого, он подчеркнул, что с 2024 года из-за внедрения новых информационных систем изменился порядок формирования и обработки данных, влияющий на сроки финансирования. Финансирование по действующей системе начинается с мая, а до этого периода больница функционирует за счет авансовых платежей в размере не более 30% от суммы договора. На сегодня закрыты отчетные периоды с января по июнь. При этом Ерлан Токсанов отметил, что разногласий между медицинской организацией и ФСМС нет.

-Угрозы приостановления работы операционных служб и срыва оказания экстренной хирургической помощи пациентам нет. Необходимые расходные материалы закуплены. На данный момент вопрос заключается в своевременной оплате поставщикам за поставленную продукцию и предоставленные услуги, - добавил Ерлан Токсанов.

Так почему же областная больница оказалась в долгах?

Директор больницы озвучил основные причины, из-за которых у медучреждения образовалась миллиардная кредиторская задолженность. По словам Ерлана Токсанова, финансовая нагрузка на больницу резко выросла из-за целого комплекса внешних и внутренних факторов - от неменявшихся годами тарифов до существенного подорожания коммунальных услуг и медикаментов.

Главной базовой причиной директор назвал заниженные тарифы на лечение пациентов.

— Стоимость клинико-затратных групп, применяемых при оплате медуслуг за пролеченного пациента, не пересматривалась с 2019 года. Лишь в конце 2025 года началось их поэтапное изменение, — пояснил Ерлан Токсанов.

Кроме того, растёт стоимость ремонта и обслуживания дорогостоящей медицинской техники, а также расходы на лекарства и расходные материалы для операционных. Это связано как с ростом закупочных цен, так и с увеличением числа тяжелых пациентов с сопутствующими патологиями.

Серьёзный удар по бюджету больницы нанёс рост коммунальных тарифов:

электроэнергия подорожала с 33,69 до 90,91 тенге за кВт·ч;

водоснабжение — с 789 до 1 133 тенге;

водоотведение — с 908 до 1 236 тенге;

подогрев воды вырос с 23 085 до 52 466 тенге за кубометр.

Заметно увеличились и траты на информационные технологии: расходы на интернет поднялись с 5 млн тенге в 2022 году до 14 млн тенге, а доступ к медицинской информационной системе подорожал на 11%.

Дополнительной финансовой нагрузкой для больницы стали новые законодательные требования и изменения в налогообложении:

Повышение НДС: рост ставки налога с 12% до 16% автоматически увеличил стоимость всех приобретаемых больницей товаров и услуг;

ОПВР (взносы работодателя): из-за введения обязательных пенсионных взносов за 579 сотрудников больница вынуждена направлять около 8,3 млн тенге ежемесячно (почти 100 млн тенге в год);

Страхование врачей: с конца 2024 года больница за свой счёт страхует профессиональную ответственность медработников (потребность превышает 13,6 млн тенге в год);

Страхование жизни: ежегодные расходы на страхование жизни персонала выросли с 5,4 млн до 22 млн тенге.