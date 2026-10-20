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Социум

421 млн тенге пытались украсть на оборудовании для «Батыс Су Арнасы»

В ДЭР по ЗКО, начав расследование, выяснили, что стоимость оборудования для обеззараживания питьевой воды завысили на 421 миллион тенге.
Арайлым Усербаева
421 млн тенге пытались украсть на оборудовании для «Батыс Су Арнасы»
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области начал досудебное расследование по факту покушения на хищение бюджетных средств. Речь идёт о государственных закупках ТОО "Батыс Су Арнасы", в рамках которых планировалось купить и установить оборудование для обеззараживания питьевой воды.

Как показала судебно-товароведческая экспертиза, закупка планировалась с колоссальной переплатой - стоимость оборудования была завышена по сравнению с рыночной сразу на 421 миллион тенге.

В ведомстве уточнили, что на данный момент чиновников и руководящих лиц не задерживали, расследование продолжается.

- Данное досудебное расследование никак не повлияет на основную деятельность ТОО "Батыс Су Арнасы", в том числе на выплату заработной платы работникам предприятия. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - отметили в ДЭР по ЗКО.

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