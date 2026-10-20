421 млн тенге пытались украсть на оборудовании для «Батыс Су Арнасы»

В ДЭР по ЗКО, начав расследование, выяснили, что стоимость оборудования для обеззараживания питьевой воды завысили на 421 миллион тенге.

Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области начал досудебное расследование по факту покушения на хищение бюджетных средств. Речь идёт о государственных закупках ТОО "Батыс Су Арнасы", в рамках которых планировалось купить и установить оборудование для обеззараживания питьевой воды.

Как показала судебно-товароведческая экспертиза, закупка планировалась с колоссальной переплатой - стоимость оборудования была завышена по сравнению с рыночной сразу на 421 миллион тенге.

В ведомстве уточнили, что на данный момент чиновников и руководящих лиц не задерживали, расследование продолжается.