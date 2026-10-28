5,9 гектара земли на побережье Каспия вернули государству

В Актау по решению суда в государственную собственность изъяли коммерческие земельные участки общей площадью 5,9 гектара, расположенные на первой линии побережья Каспийского моря. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Основанием для судебного разбирательства стали результаты внеплановой проверки, которую провели ревизоры областного департамента по управлению земельными ресурсами. Выяснилось, что ценные прибрежные территории были переданы коммерческим структурам с грубым нарушением законодательства - в обход обязательных торгов и аукционов.

Защищая интересы государства, ведомство направило иск в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области. Суд полностью поддержал требования департамента и признал выдачу участков незаконной, после чего вся территория вернулась в госсобственность.