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Социум

5,9 гектара земли на побережье Каспия вернули государству

Основанием для судебного разбирательства стали результаты внеплановой проверки.
Варвара Тыщенко
5,9 гектара земли на побережье Каспия вернули государству
Фото: Министерство сельского хозяйства РК

В Актау по решению суда в государственную собственность изъяли коммерческие земельные участки общей площадью 5,9 гектара, расположенные на первой линии побережья Каспийского моря. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Основанием для судебного разбирательства стали результаты внеплановой проверки, которую провели ревизоры областного департамента по управлению земельными ресурсами. Выяснилось, что ценные прибрежные территории были переданы коммерческим структурам с грубым нарушением законодательства - в обход обязательных торгов и аукционов.

Защищая интересы государства, ведомство направило иск в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области. Суд полностью поддержал требования департамента и признал выдачу участков незаконной, после чего вся территория вернулась в госсобственность.

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Фото: Министерство сельского хозяйства РК

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