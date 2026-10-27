748 тысяч против 365: где в Казахстане платят самые высокие зарплаты

Выплаты в госпредприятиях оказались в два раза ниже, чем у иностранных работодателей.

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в стране составила 486 388 тенге.

Однако реальная картина доходов казахстанцев сильно различается в зависимости от того, где именно они работают:

Иностранные компании: среднемесячная заработная плата сотрудников достигла 748 529 тенге.

Частный отечественный бизнес: средний оклад составил 513 076 тенге.

Государственные предприятия: выплаты оказались в два раза ниже, чем у иностранных работодателей - в среднем 365 476 тенге.

Статистика также показывает, что высокий средний показатель не отражает доходы большинства граждан. По итогам обследования 3,38 миллиона работников, почти треть из них (29,9%) зарабатывают от 150 до 300 тысяч тенге в месяц. Ещё 9,4% получают от 100 до 150 тысяч, а 2,2% работников получают менее 100 тысяч тенге.

Медианная зарплата (уровень, выше и ниже которого получает ровно половина работающих граждан) во втором квартале составила 348 415 тенге.

Самая же часто встречающаяся (модальная) зарплата в Казахстане оказалась ещё ниже - всего 187 006 тенге.

Аналитики отмечают, что на уровень доходов также существенно влияют регион проживания, конкретная отрасль экономики и уровень образования самого сотрудника.

