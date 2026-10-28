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Происшествия Социум

86 тысяч тенге заплатит житель Актюбинской области за дрифт у здания акимата

Машину с транзитными номерами сразу же задержали и отправили на штрафстоянку.
Кристина Кобина
86 тысяч тенге заплатит житель Актюбинской области за дрифт у здания акимата
Скриншот с видео ДП Актюбинской области

В селе Ойыл водитель BMW решил устроить опасное шоу прямо в центре населенного пункта - на пересечении улиц Жолмырзаева и Курманова, возле районного акимата. Громкий рев мотора, резкие заносы и прокрутка колес встревожили местных жителей и нарушили ночной покой, сообщает департамент полиции Актюбинской области.

- Полицейские быстро вычислили лихача. Им оказался 20-летний житель Актобе. Машину с транзитными номерами сразу же задержали и отправили на штрафстоянку при районном отделе полиции. На водителя завели протокол за мелкое хулиганство. Суд оштрафовал парня более чем на 86 тысяч тенге, - отметили в ведомстве.

В полиции напомнили, что такие опасные маневры на дорогах - это не просто хулиганство, а реальная угроза для жизни и безопасности окружающих. За подобные выходки нарушителей ждет строгая ответственность.

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