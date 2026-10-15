Аэропорт и нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде вновь подвергся атаке. В результате нападения погиб гражданин Пакистана, еще как минимум 11 человек получили ранения. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщило Управление гражданской авиации Саудовской Аравии в социальной сети X, передает МойГород со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным агентства dpa, атака произошла 11 октября. Здание аэропорта получило материальный ущерб, размер которого пока устанавливается. Основной удар пришелся на терминалы № 3 и № 4, обслуживающие внутренние рейсы. После нападения там вспыхнул пожар.

Как сообщает AP, за последние пять дней аэропорт подвергся четырем ударам. Воздушная гавань остается закрытой после ракетной атаки 10 октября. Тогда погибли 13 человек, еще более 300 получили ранения. По имеющимся данным, это стало одним из самых кровопролитных нападений в арабских странах Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана.

Фото: Reuters

Атаки затронули аэропорт близ Даммама и нефтяные объекты

По информации саудовских властей, 11 октября нападению также подвергся международный аэропорт имени короля Фахда, расположенный недалеко от Даммама. Кроме того, ударам подверглись два объекта нефтяной компании Saudi Aramco.

Один из пассажиров рассказал Reuters, что снаряд упал на взлетно-посадочную полосу рядом с несколькими припаркованными самолетами. После этого начался пожар.

По данным Reuters, за атаками стоят йеменские повстанцы-хуситы. Произошедшее также выявило уязвимости в системе противовоздушной обороны Саудовской Аравии.

Ранее хуситы заявили в социальной сети X, что авиакомпаниям следует избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. Они также объявили его «зоной военных операций».

Хуситы расширяют военные действия в регионе

В начале сентября хуситы объявили о расширении военной кампании на Ближнем Востоке и нанесли удары по четырем городам на юге Саудовской Аравии. В результате массированного обстрела пострадали более 70 человек, а на нефтяных объектах возникли пожары.

В ответ Саудовская Аравия нанесла более 60 авиаударов по нескольким провинциям Йемена, находящимся под контролем повстанцев.

Одновременно хуситы активизировали военные действия внутри Йемена, стремясь установить контроль над всем побережьем Красного моря. Среди их успехов — захват Мохи, расположенной у Баб-эль-Мандебского пролива.

Пожар на объекте нефтяной компании Aramco. Фото: AFP

Усиление позиций повстанцев позволило Ирану и его союзникам укрепить влияние на важнейших морских маршрутах региона. Атаки хуситов создают угрозу международному судоходству и могут способствовать росту цен на электроэнергию. Руководство движения также заявило, что Баб-эль-Мандебский пролив закрыт для судов, следующих из Саудовской Аравии.

19 сентября возглавляемая Саудовской Аравией «Коалиция по восстановлению законности в Йемене» сообщила, что хуситы впервые попытались атаковать Эр-Рияд баллистической ракетой. По заявлению представителя коалиции, бригадного генерала Турки аль-Малики, опубликованному в социальной сети X, ракету удалось перехватить и уничтожить.