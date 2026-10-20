АФМ и КНБ раскрыли схему, от которой пострадали 43 тысячи казахстанцев

Сотрудники Департамента АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ и под координацией прокуратуры пресекли мошенническую схему массового обмана граждан при выдаче микрокредитов, охватившую 18 регионов страны, сообщили в АФМ.

По данным ведомства, незаконные методы работы применялись в микрофинансовой организации МФО "Экспресс Займ".

- По данным следствия, в августе 2024 года в организации введена платная консультационная услуга, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика. Клиентам представляли оплату услуги как обязательное условие получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от нее, - отметили в АФМ.

В результате заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением. При пролонгации микрокредитов платную услугу оформляли повторно.

Всего МФО успела заключить более 181 тысячи договоров на оказание консультационных услуг с 43 тысячами граждан по всему Казахстану.

В отношении заместителя директора организации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.