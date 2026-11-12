АО «Самрук-Қазына» и компании группы Фонда продолжают свою деятельность в штатном режиме

Все обязательства перед инвесторами, кредиторами, международными финансовыми институтами и деловыми партнерами сохраняют свою силу и исполняются в соответствии с условиями действующих соглашений.

Все обязательства перед инвесторами, кредиторами, международными финансовыми институтами и деловыми партнерами сохраняют свою силу и исполняются в соответствии с условиями действующих соглашений.



Инвестиционные проекты и стратегические программы Фонда продолжают реализовываться в соответствии с утвержденными планами.



Фонд сохраняет финансовую и институциональную устойчивость, продолжает выполнять свои стратегические функции и остается надежным партнером для казахстанских и международных инвесторов.



АО "Самрук-Қазына" подтверждает неизменность своих обязательств и приверженность долгосрочному сотрудничеству со всеми партнерами.

Источник: Telegram-канал SAMRUK-KAZYNA official