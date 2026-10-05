Архитекторы цифрового суверенитета: как Казахстан превращает искусственный интеллект в реальный сектор экономики

Проректор КазИИТУ по цифровизации, профессор, иностранный член Российской академии наук Жанар Дусказиева рассказала о глобальных инициативах страны, суперкомпьютерах нового поколения, прорыве в DeepTech и внедрении модели AI+X в регионах.

- Цифровая эпоха ставит перед Казахстаном масштабные задачи, решение которых требует тесной синергии государства, бизнеса и академического сообщества. Прошедшие недавно форум AI & Digital Bridge-2026 и заседание Совета по развитию искусственного интеллекта под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева задали принципиально новый вектор технологического развития страны, - отмечает Жанар Дусказиева. - Сегодня мы наблюдаем исторический момент, когда цифровизация из разряда вспомогательных инструментов переходит в статус главного драйвера национальной конкурентоспособности.

Глобальная повестка и инициативы Казахстана

Комментируя итоги форума, Жанар Дусказиева акцентировала внимание на том, что руководство страны занимает активную и авторитетную позицию на международной арене. По ее словам, официальная поддержка главой государства инициативы Дональда Трампа по соглашению о безопасном развитии суперинтеллекта открывает для Казахстана новые горизонты. Предложенная американской стороной "Вашингтонская модель" может послужить прочным фундаментом для заключения международного договора под эгидой ООН.

- Особенно важна мысль главы государства о том, что риски искусственного интеллекта не ограничиваются границами одного конкретного государства, а значит, требуют солидарных и согласованных действий как со стороны правительств, так и бизнеса, - подчеркивает Жанар Дусказиева. - Казахстан не просто поддерживает этот тренд, но и заявляет о своей полной готовности выступить центральной площадкой для открытого международного диалога по столь острой теме.

Мощная вычислительная база - фундамент цифрового суверенитета

Для реализации столь амбициозных задач, как отмечает проректор КазИИТУ, республике критически необходима мощная собственная инфраструктура. Сегодня страна стремительно наращивает вычислительные мощности, объединяя усилия с мировыми технологическими гигантами.

Ярким подтверждением этого стал запуск национального суперкомпьютера Alem.Cloud на базе серверов HPE Cray XD670 с ускорителями NVIDIA H200. Проект, реализованный в Астане по прямому поручению президента, уже вошел в престижный мировой рейтинг TOP500 2026 года: с производительностью 20,48 PFlop/s комплекс уверенно занимает 104-е место. Параллельно с ним функционирует второй мощнейший комплекс - Al-Farabium (также на базе NVIDIA H200) с производительностью 17,93 PFlop/s (122-я строка в TOP500), предназначенный для научных вычислений и разработки сложных ИИ-моделей.

Кроме того, по словам Жанар Дусказиевой, историческим прорывом стали заключенные в июне 2026 года пакетные соглашения правительства Казахстана с американской корпорацией NVIDIA и компанией Firebird на общую сумму $10 млрд. Данная инициатива предполагает создание в Экибастузе масштабной "Долины центров обработки данных". На старте мощности составят около 300 МВт с поэтапным расширением до 1 ГВт, а в перспективе планируется развернуть гигантский вычислительный кластер примерно на 100 тысяч современных GPU, включая передовые чипы NVIDIA GB300 и Vera Rubin.

Промышленный ИИ и задачи DeepTech

Главной темой недавнего Совета по развитию ИИ стала глубокая цифровая трансформация реального сектора экономики. Проректор КазИИТУ обращает внимание на то, что перед научно-образовательным сектором поставлена четкая задача: превратить искусственный интеллект в практический инструмент индустриального развития, связать фундаментальные изыскания с реальными запросами предприятий, развивать сложные технологические направления и ориентировать Qazaq AI Research University на прикладные экономические результаты.

Рассуждая о развитии DeepTech - сложных научно-технологических решений на стыке инженерии, искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий и новых материалов - Жанар Дусказиева отмечает их кардинальное отличие от классических цифровых продуктов.

- В отличие от стандартного софта, DeepTech требует мощной экспериментальной базы и ориентирован на решение точечных, фундаментальных задач экономики. В Казахстане такие проекты уже успешно доказывают свою жизнеспособность, - говорит спикер.

В качестве примеров эксперт приводит отечественный проект COWMAS, применяющий ИИ для мониторинга состояния крупного рогатого скота, и технологию BioDrop, объединяющую биотехнологии с беспилотными летательными аппаратами для автоматизированного расселения полезных насекомых в агропромышленном секторе. Активно развиваются и другие направления: гуманоидная робототехника, Embodied AI (воплощенный ИИ), носимые сенсорные системы, медицинские технологии на основе генеративного ИИ, а также промышленный ИИ для оптимизации производственных процессов.

Роль университетов и региональный вектор AI+X

Особое место в экспертной оценке проректора КазИИТУ занимает вопрос подготовки кадров и интеграции высшей школы в общую экосистему. По ее мнению, профильные университеты выступают ключевым связующим звеном между формированием кадрового потенциала и внедрением инноваций в реальную экономику.

- Взаимодействие QAZIITU University с государственными органами, научными институтами и предприятиями позволяет нам формировать принципиально новые, практико-ориентированные образовательные программы, - резюмирует Жанар Дусказиева. - Наш университет готов стать эффективной региональной площадкой модели AI+X, где искусственный интеллект интегрируется в решение конкретных задач Западного Казахстана - в промышленности, энергетике, транспорте, безопасности, медицине, ЖКХ и сельском хозяйстве.

Уже сегодня имеющиеся в арсенале QAZIITU разработки в области беспилотной авиации, автономных AI-агентов, цифровых аватаров и интерактивных информационных киосков позиционируются как прикладные проекты, полностью отвечающие запросам регионального бизнеса. Как подчеркивает профессор, это полностью отражает стратегический переход от академических исследований «ради науки» к созданию реального экономического и социального эффекта для всей страны.