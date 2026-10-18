Астрономы нашли в космосе объект с водой и погодой, напоминающей земную

Астрономы впервые напрямую зафиксировали, как водяные облака меняют свою толщину на объекте за пределами Солнечной системы. Открытие удалось сделать с помощью космического телескопа James Webb, который исследовал холодный коричневый карлик WISE 0855, расположенный примерно в 7,5 светового года от Земли, передает МойГород. О новых результатах исследования сообщает издание BGR.

Как сообщает BGR со ссылкой на исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, наблюдения позволили учёным проследить за изменениями в атмосфере объекта и лучше изучить процессы, напоминающие погодные явления.

Одиннадцать часов наблюдений

WISE 0855 известен астрономам уже более десяти лет. Его изображения получили в 2010 году с помощью инфракрасного космического телескопа WISE, а об открытии объекта официально сообщили в 2014 году. Однако прежние наблюдения не позволяли с достаточной точностью разделить влияние облаков, температуры и химического состава атмосферы.

Чтобы получить более подробную картину, исследовательская группа обсерватории Стюарда при Университете Аризоны использовала телескоп James Webb. Учёные наблюдали за WISE 0855 в течение 11 часов и каждые 15 минут фиксировали спектр его излучения.

Анализ показал, что водяные облака в атмосфере коричневого карлика неоднородны и меняют толщину со временем. По мере вращения объекта разные участки его атмосферы попадают в поле наблюдения, позволяя учёным отслеживать изменения облачного покрова.

Кроме того, исследователи обнаружили изменения в содержании отдельных газов, в том числе угарного газа и фосфина. Это указывает на сложные процессы перемещения вещества между глубокими и верхними слоями атмосферы.

Похожа ли погода на земную?

Несмотря на сходство отдельных процессов, называть WISE 0855 второй Землёй было бы неправильно. Этот объект по размерам сопоставим с Юпитером и относится к коричневым карликам — небесным телам, которые занимают промежуточное положение между планетами-гигантами и звёздами.

WISE 0855 считается одним из самых холодных известных коричневых карликов. Его атмосфера содержит вещества, которые перемещаются из глубоких слоёв вверх, а облака формируются в условиях, существенно отличающихся от земных.

Учёные не считают этот объект вероятным местом для жизни. Само обнаружение водяных облаков не означает, что на нём есть жидкая вода на поверхности или условия, пригодные для существования организмов.

Что изменил James Webb?

Главное достижение исследования заключается не только в подтверждении наличия водяных облаков, но и в возможности наблюдать, как они меняются. Раньше измерения зачастую объединяли влияние облачности, температуры и химического состава, поэтому исследователям было сложнее определить роль каждого фактора.

Новые данные позволяют точнее изучать атмосферу холодных космических объектов и сравнивать происходящие в ней процессы с атмосферными явлениями на планетах.

Исследование WISE 0855 открывает дополнительные возможности для изучения далёких миров. Наблюдая за изменениями облаков и газов, астрономы могут лучше понять, как устроены атмосферы объектов, которые по температуре и некоторым свойствам напоминают планеты-гиганты.