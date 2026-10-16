Авиакомпания разделила мать и дочь по разным рейсам из-за замены самолёта

Пассажирке пришлось просить авиакомпанию перенести вылет 13-летней дочери, чтобы не отправлять ребёнка из Абхазии в Москву отдельно. Однако после изменения даты рейса гостиницу предоставили только матери, а расходы на размещение дочери ей пришлось оплачивать самостоятельно. Об этом туристка Анна рассказала редакции TourDom.ru, передает МойГород.

Женщина приобрела билеты на рейс «Уральских авиалиний» U6 144 по маршруту Сухум — Москва на 9 октября для себя и 13-летней дочери. Однако утром в день вылета она получила уведомление о переносе своего рейса на сутки. Причиной стала замена типа воздушного судна на самолёт с другой компоновкой салона.

При этом уведомление об изменении времени вылета дочери не поступило. Чтобы не отправлять несовершеннолетнюю одну, Анна обратилась к представителям авиакомпании с просьбой перенести и её рейс на следующий день.

По словам пассажирки, перевозчик согласился изменить дату вылета ребёнка, однако гостиницу на время ожидания предоставил только матери. В результате за проживание дочери женщине пришлось платить самостоятельно.

Может ли 13-летний ребёнок лететь один

Согласно информации на сайте «Уральских авиалиний», дети старше 12 лет могут путешествовать самостоятельно. Услуга сопровождения несовершеннолетних пассажиров предоставляется по желанию родителей.

Может ли пассажирка потребовать компенсацию

Юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская считает, что пассажирка может потребовать возмещения дополнительных расходов, возникших из-за переноса рейса.

«В этой ситуации я бы собрала документы, подтверждающие понесенные расходы, – квитанции об оплате проживания в гостинице и другие чеки. Если в размещении туристам отказали, стоит сохранить и подтверждение этого отказа», – пояснила эксперт.

Кроме того, по мнению юриста, пассажирка может рассмотреть возможность предъявления требования о компенсации морального вреда.

Статья 120 Воздушного кодекса РФ также предусматривает штраф за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Однако возможность взыскания такой компенсации зависит от конкретных обстоятельств переноса рейса.