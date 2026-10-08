Автомобили Шакена Айманова: на чем ездил казахский режиссер

2024 год стал знаковым для казахского кино, тогда отмечалось 110-летие со дня рождения выдающегося актёра и режиссёра Шакена Айманова, передает МойГород со ссылкой на материал Tengri Auto, созданный совместно с республиканским автомобильным журналом QAZ-Auto.

В материале речь пойдёт о тех эпизодах жизни и творческой деятельности Шакена Кенжетаевича Айманова, в которых особую роль сыграли автомобили и технические решения, использовавшиеся в советском кинематографе.

Фото: QAZ-Auto

Глава 1. КОС-9А

Одним из важных достижений Шакена Айманова стало активное внедрение новых технологий в казахский кинематограф. В период его работы киностудия «Казахфильм» заметно выделялась среди других студий Советского Союза. Именно с эпохой Айманова многие связывают превращение казахского кино в одно из наиболее заметных направлений советской кинематографии.

Говоря о технических новшествах того времени, прежде всего можно вспомнить современные по тем меркам камеры, осветительное оборудование и другие устройства. Однако особого внимания заслуживает техника, позволявшая сделать съёмочный процесс более мобильным, а сами кадры — динамичнее. Речь идёт об операторском кране КОС-9А, установленном на платформе грузовика ГАЗ-51А.

QAZ-Auto

Вылет стрелы крана позволял вести съёмку с высоты до 5,1 метра, при этом минимальная высота съёмочной точки составляла 0,75 метра от земли. Операторская площадка могла поворачиваться на 360 градусов вокруг вертикальной оси. Все механизмы управлялись вручную, а для торможения и фиксации использовались фрикционные тормоза.

QAZ-Auto

Производством КОС-9А с середины 1950-х годов занимался Одесский завод имени Старостина. Появлению конструкции предшествовали многочисленные обращения представителей киноиндустрии, которым требовалось оборудование, способное облегчить работу операторов и расширить возможности съёмки.

Назвать такую конструкцию массовой было бы неправильно, однако и кустарной разработкой она не являлась. КОС-9А представлял собой сертифицированное оборудование мелкосерийного производства, специально предназначенное для нужд киноиндустрии.

Точное количество подобных машин, работавших на «Казахфильме», установить сложно. Однако известно, что как минимум один такой грузовик использовался на киностудии. На фотографиях со съёмочных площадок фильмов Шакена Айманова неоднократно можно увидеть грузовики с операторскими кранами, установленными в кузовах.

При этом конструкции платформ на разных снимках отличаются друг от друга. Это позволяет предположить, что на съёмках использовались разные автомобили, оборудованные операторскими кранами.

QAZ-Auto

Глава 2. «ЗИС-110»

В 1950-е годы казахский кинематограф получил не только новые механизмы для съёмки с разных высот и в движении, но и специальные автомобили, предназначенные для работы операторов во время съёмок в движении.

К выбору таких машин подходили особенно внимательно. Автомобиль должен был двигаться максимально плавно, чтобы возникающие при движении колебания не передавались камере. В те годы этим требованиям в наибольшей степени соответствовали представительские лимузины, которые использовались высшими партийными и государственными руководителями.

Приобрести новые автомобили для киносъёмок было практически невозможно, поэтому киностудиям приходилось использовать уже списанную технику. В конце 1950-х годов, после появления новых автомобилей для высших эшелонов власти, «Казахфильму» удалось получить несколько списанных ЗИС-110.

QAZ-Auto

Многие из них находились в хорошем состоянии и не требовали серьёзного ремонта. Некоторые автомобили переделывали специально для операторской работы: с них срезали крышу и оборудовали открытые площадки для установки штатива и съёмочной аппаратуры. В автопарке киностудии появился и заводской фаэтон ЗИС-110Б.

QAZ-Auto

Со временем автомобили продолжали модернизировать. У некоторых ЗИС-110 удаляли панели за передними дверями, а на их месте устанавливали специальные съёмочные площадки с ограждениями.

Один из таких переделанных автомобилей использовал Шакен Айманов во время съёмок фильма «Ангел в тюбетейке». А стандартный фаэтон ЗИС-110Б можно увидеть в картине «В одном районе».

Судьба автомобилей, которые когда-то использовались для перевозки партийных руководителей, впоследствии складывалась далеко не лучшим образом. После окончательного износа машины либо разбирали на запчасти, либо отправляли в металлолом.

QAZ-Auto

Глава 3. «ГАЗ-12Б „ЗИМ“»

Особого внимания заслуживает фильм «Перекрёсток» Шакена Айманова. Хотя главными героями картины являются люди, автомобиль здесь также становится важной частью повествования.

QAZ-Auto

Сюжет фильма рассказывает о бригаде скорой помощи, которой руководит опытный врач Галия Исмаилова. Герои передвигаются на ЗИМе, автомобиль которого уже давно требует замены. Однако руководство медицинского учреждения не считает состояние машины серьёзной проблемой, несмотря на потенциальный риск для пациентов.

Ситуация меняется после того, как под колёса автомобиля попадает человек.

QAZ-Auto

Картина интересна не только своим сюжетом, но и редкими для советского и отечественного кино автомобильными кадрами. В частности, на экране появляется ГАЗ-М12 «ЗИМ».

Известно всего несколько картин, в которых этот автомобиль занимает заметное место. Среди них «Перекрёсток» (1963) и «Водитель для Веры» (2004). В обоих случаях использовались медицинские версии ЗИМа — ГАЗ-12Б. Отличить их можно по внешним петлям багажника, которые предназначались для более удобной погрузки носилок.

QAZ-Auto

В «Перекрёстке» можно увидеть и другие интересные автомобили. Среди них режиссёрский ЗИС-110Б Шакена Кенжетаевича, а также «Москвич-423», который до появления универсала ГАЗ-22 использовался в медицинских учреждениях.

QAZ-Auto

Возникает закономерный вопрос: почему в середине прошлого века для скорой помощи использовали ЗИМ?

Дело в том, что в те годы микроавтобусы как отдельный автомобильный класс ещё фактически не существовали. Поэтому для нужд скорой помощи переоборудовали как легковые автомобили, так и грузовики.

Именно поэтому ГАЗ-12Б «ЗИМ» оказался на службе у советской медицины, а позднее сохранился в кадрах фильма Шакена Айманова.

QAZ-Auto

Кинотехника и автомобили в советском кино: взгляд на «Казахфильм» Шакена Айманова

Старые фильмы представляют собой не только золотой фонд отечественного кинематографа, но и своеобразную визуальную энциклопедию ушедшей эпохи. Кадры советского кино позволяют увидеть, каким был повседневный мир несколько десятилетий назад, в том числе транспорт и различную техническую инфраструктуру.

QAZ-Auto

Для любителей автомобильной истории такие фильмы представляют особый интерес. На экране можно встретить модели, которые сегодня практически невозможно увидеть на улицах. Например, ГАЗ-А — первый массовый советский легковой автомобиль с открытым кузовом типа фаэтон.

QAZ-Auto

Кино сохранило для нас не только редкие легковые автомобили. В старых фильмах можно увидеть технику, которая когда-то была привычной частью повседневной жизни: операторские краны, экскаваторы, самосвалы, автобусы, троллейбусы и трамваи.

QAZ-Auto

Такие кадры позволяют взглянуть на транспорт прошлого не только как на исторические экспонаты, но и как на часть реальной жизни людей той эпохи.

Именно поэтому советские фильмы сегодня интересны не только с точки зрения сюжета и актёрской работы. Они дают возможность увидеть, каким был окружающий мир много лет назад, включая автомобили и технику, которые постепенно исчезли из повседневной жизни.