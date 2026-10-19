Банкротство или рассрочка по долгам: как казахстанцам выбрать правильный путь выхода из кризиса

В Департаменте государственных доходов по городу Алматы поясняют, что банкротство - не единственный выход. Гражданам со стабильным доходом доступна процедура восстановления платежеспособности. Всего закон предусматривает три варианта: внесудебное и судебное банкротство, а также восстановление платежеспособности.
Внесудебное банкротство
Процедура применяется для долгов перед банками, МФО и коллекторами. Основные требования:
- Общий долг не превышает 1 600 МРП.
- У гражданина нет зарегистрированного или совместного имущества.
- Задолженность не погашается в течение 12 месяцев подряд.
- Проведена обязательная процедура урегулирования долга с кредитором.
- Процедура банкротства не применялась в последние 7 лет.
Подать заявление можно через eGov.kz, приложение eGov Mobile или ЦОН.
Судебное банкротство
Применяется через суд, если долг превышает 1 600 МРП или есть обязательства перед другими кредиторами (например, по налогам). Процедура может включать продажу имущества для погашения долгов, а также требует уплаты госпошлины и услуг финансового управляющего.
Восстановление платежеспособности
Подходит тем, кто имеет стабильный доход и возможность поэтапно гасить долги. Главный плюс - гражданин не получает статус банкрота. Суд может утвердить план погашения задолженности сроком до 5 лет.
Последствия банкротства
После завершения процедуры действуют ограничения:
- В течение 5 лет нельзя оформлять новые займы и кредиты.
- Повторное банкротство возможно только через 7 лет.
- Государство мониторит финансовое состояние гражданина в течение 3 лет.