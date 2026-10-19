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Социум

Банкротство или рассрочка по долгам: как казахстанцам выбрать правильный путь выхода из кризиса

Наличие долгов перед банками или МФО не означает автоматическое признание гражданина банкротом - для этого нужно соответствовать строгим требованиям закона.
Варвара Тыщенко
Банкротство или рассрочка по долгам: как казахстанцам выбрать правильный путь выхода из кризиса
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Департаменте государственных доходов по городу Алматы поясняют, что банкротство - не единственный выход. Гражданам со стабильным доходом доступна процедура восстановления платежеспособности. Всего закон предусматривает три варианта: внесудебное и судебное банкротство, а также восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство

Процедура применяется для долгов перед банками, МФО и коллекторами. Основные требования:

  • Общий долг не превышает 1 600 МРП.
  • У гражданина нет зарегистрированного или совместного имущества.
  • Задолженность не погашается в течение 12 месяцев подряд.
  • Проведена обязательная процедура урегулирования долга с кредитором.
  • Процедура банкротства не применялась в последние 7 лет.

Подать заявление можно через eGov.kz, приложение eGov Mobile или ЦОН.

Судебное банкротство

Применяется через суд, если долг превышает 1 600 МРП или есть обязательства перед другими кредиторами (например, по налогам). Процедура может включать продажу имущества для погашения долгов, а также требует уплаты госпошлины и услуг финансового управляющего.

Восстановление платежеспособности
Подходит тем, кто имеет стабильный доход и возможность поэтапно гасить долги. Главный плюс - гражданин не получает статус банкрота. Суд может утвердить план погашения задолженности сроком до 5 лет.

Последствия банкротства

После завершения процедуры действуют ограничения:

  • В течение 5 лет нельзя оформлять новые займы и кредиты.
  • Повторное банкротство возможно только через 7 лет.
  • Государство мониторит финансовое состояние гражданина в течение 3 лет.
     

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