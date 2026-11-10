«Бесценное богатство - в цифру»: Токаев призвал перевести языковое наследие Казахстана в новый формат

Казахстану необходимо сформировать национальную цифровую базу данных казахского языка и перевести в электронный формат все ключевые архивы, книги и музейные фонды.

Об этом на X съезде международного общества "Қазақ тілі" заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства обратил внимание на то, что значительная часть языкового и культурного достояния страны до сих пор остаётся на бумажных носителях и не оцифрована с должным качеством.

- Поэтому необходимо активизировать работу по оцифровке книг и периодических изданий, аудио- и видеозаписей, архивных и музейных фондов на казахском языке, которые находятся в хранилищах и библиотеках. Бесценное наследие и духовное богатство нашего народа следует хранить не только на бумаге, но и в цифровом формате. Это станет благом для будущих поколений, - подчеркнул Президент.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на развитии казахского языка как языка современной науки, инженерии и высоких технологий. По словам Президента, граждане должны иметь возможность полноценно изучать на государственном языке медицину, право, экономику и IT-сферу.

Для этого предстоит пересмотреть подход к подготовке учебной литературы, где ранее допускалось немало ошибок.