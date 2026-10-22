Без осадков, но с ветром: погода на западе Казахстана на 23 октября

По данным РГП "Казгидромет", 23 октября в Западно-Казахстанской области сохранится переменная облачность, ветер 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0...+2 °C, днем +13...+15 °C.
В Атырауской области будет ясно и солнечно, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+8 °C, днем +17...+19 °C.
В Мангистауской области ожидается переменная облачность. Днем на севере возможна пыльная буря, порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Температура ночью +8...+10 °C, днем +20...+22 °C.
В Актюбинской области ожидается ясная погода при слабом ветре 3-8 м/с. Ночью прогнозируются заморозки до -1...-3 °C, днем воздух прогреется до +10...+12 °C.