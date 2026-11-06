БҚО-да 6 мыңнан астам бала ЖРВИ-мен ауырған

Бірінші қазаннан бастап Батыс Қазақстан облысында тұмаудың эпидемологиялық кезеңі басталды. Осы уақыт аралығында өңірде ресми түрде расталған тұмау дерегі тіркелмеген. Бұл туралы Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Тұмау ресми расталмаса да, денсаулығы сыр берген мыңнан астам адам медициналық көмекке жүгінген. Олар жедел респираторлы вируспен сырқаттанған. Ауырған науқастардың 6075-сі 14 жасқа толмаған бала екен, 23 жүкті келіншек те осы вирусты жұқтырып алған.
Санитариялық-эпидемиолгиялық бақылау департаменті азаматтарға жеке бастың гигиенасын сақтап, қолды жиі жуып, бөлмелерді тұрақты желдетіп, адамдар көп жиналатын қоғамдық орындарда сақтық шараларын ұстануға шақырады.