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Социум

Более 2,6 млн тенге выплатят незаконно уволенному работнику в Уральске

Причиной увольнения стали три часа, в которые сотрудника не было на работе.
Жулдызхан Хасангалиева
Более 2,6 млн тенге выплатят незаконно уволенному работнику в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Суд № 2 города Уральска признал увольнение работника незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Согласно материалам дела, учреждение уволило сотрудника за отсутствие на рабочем месте более трёх часов. Однако перед применением дисциплинарного взыскания работодатель не запросил у него письменное объяснение, как того требует закон.

Суд посчитал, что при увольнении были нарушены нормы трудового законодательства, и признал приказ незаконным. В итоге работника восстановили в прежней должности. Кроме того, ему присудили выплатить 2 315 515 тенге за время вынужденного прогула и 350 тысяч тенге на оплату услуг представителя.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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