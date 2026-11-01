Более 2,6 млн тенге выплатят незаконно уволенному работнику в Уральске

Причиной увольнения стали три часа, в которые сотрудника не было на работе.

Суд № 2 города Уральска признал увольнение работника незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Согласно материалам дела, учреждение уволило сотрудника за отсутствие на рабочем месте более трёх часов. Однако перед применением дисциплинарного взыскания работодатель не запросил у него письменное объяснение, как того требует закон.

Суд посчитал, что при увольнении были нарушены нормы трудового законодательства, и признал приказ незаконным. В итоге работника восстановили в прежней должности. Кроме того, ему присудили выплатить 2 315 515 тенге за время вынужденного прогула и 350 тысяч тенге на оплату услуг представителя.

Решение суда пока не вступило в законную силу.