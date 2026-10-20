«Братва жениха» грубо нарушила ПДД и лишилась машин в Атырау

Молодые люди на четырёх авто выезжали на встречку, гоняли без прав и с нарушениями. Три машины отправлены на спецстоянку.

Инцидент произошёл днём 16 октября в Атырау, неподалёку от мечети "Ыкылас". Участники свадебного кортежа устроили опасные гонки прямо на оживлённой дороге, создав реальную угрозу для остальных водителей и пешеходов.

Как сообщили в полиции, за рулём находились молодые парни 2004, 2006 и 2008 годов рождения. Нарушители на Toyota Camry, Lada Granta и двух Lada Priora массово выезжали на полосу встречного движения и совершали опасные манёвры.

В ходе проверки полицейские зафиксировали целый букет нарушений: выезд на встречную полосу, опасное маневрирование, непристёгнутые ремни безопасности, разговоры по телефону за рулём, а также эксплуатацию автомобилей с техническими несоответствиями.

Кроме того, выяснилось, что один из юных водителей "Приоры" и вовсе не имел права управлять машиной. Наказание понесёт не только он сам, но и владелец авто, доверивший ему руль. В итоге три автомобиля нарушителей отправили на спецстоянку, а на всех участников кортежа составили административные протоколы.