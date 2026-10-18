Бум вакансий в Казахстане: в каких городах и сферах сейчас проще всего найти работу

Казахстанский рынок труда показывает рекордную активность: за девять месяцев 2026 года работодатели опубликовали на платформе Enbek.kz свыше миллиона вакансий. Это почти на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Пик поиска сотрудников пришелся на сентябрь, когда число предложений о работе подскочило сразу до 254 тысяч — почти в два раза больше, чем в августе. Спрос на кадры вырос во всех ключевых отраслях страны, от строительства и торговли до промышленности и транспорта.

Кто больше всего нужен работодателям

Больше четверти всех объявлений о найме приходится на сферу образования (26,3%). Вторую строчку занимает сектор услуг (13%), а замыкают тройку лидеров здравоохранение и соцобеспечение (8,5%).

Если говорить о конкретных специальностях, то самый высокий спрос сохраняется на следующих специалистов:

В образовании и медицине: медицинские сестры, воспитатели, учителя математики, социальные педагоги и школьные психологи.

В сфере услуг и бизнеса: водители автомобилей, бухгалтеры и повара.

При этом квалифицированные специалисты среднего звена остаются наиболее востребованными — на них приходится 42% всех предложений. На высококлассных профи приходится 32,7% вакансий, а оставшиеся 25% — на позиции без специальных требований.

Где проще всего найти работу

Главными центрами притяжения кадрового рынка остаются мегаполисы и крупные промышленные регионы. Больше всего рабочих мест предлагают в Астане (8,7% от общего объема) и Алматы (8,4%).

Среди областей по числу открытых позиций лидируют Карагандинская, Туркестанская и Павлодарская области.

Соискатели также проявляют высокий интерес к поиску работы: с начала года казахстанцы опубликовали на цифровой бирже труда почти 1,2 миллиона резюме.