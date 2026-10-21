Четверо детей выжили после авиакатастрофы и провели 40 дней в джунглях

История четырёх детей из Колумбии, которые пережили крушение небольшого самолёта и провели 40 дней в джунглях Амазонии, стала одной из самых удивительных историй спасения последних лет. Самой старшей из детей было 13 лет, а младшей — всего 11 месяцев. Всё это время старшая сестра заботилась о младших, пока военные и представители коренных народов разыскивали пропавших.

1 мая 2023 года небольшой самолёт Cessna 206 выполнял рейс из населённого пункта Араракуара в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту находились семь человек: пилот, ещё двое взрослых, включая мать детей, и четверо братьев и сестёр. Во время полёта пилот сообщил о неисправности двигателя и попытке найти место для аварийной посадки. После этого связь с самолётом прервалась. Воздушное судно потерпело крушение в труднодоступной части амазонских джунглей, передает МойГород

Трое взрослых погибли. Дети пережили удар, однако оказались одни посреди густого тропического леса, где обитают змеи и другие опасные животные, а сильные дожди и плотная растительность затрудняют передвижение.

Как дети выживали в джунглях

Старшей из детей, Лесли Якобомбайре Мукутуй, было 13 лет. Её младшим сёстрам и брату — девять лет, пять лет и около года. Дети принадлежали к коренному народу уитото и с раннего возраста были знакомы с особенностями жизни в тропическом лесу. Эти знания сыграли важную роль в их спасении.

Фото: Reuters

После крушения дети смогли найти в обломках самолёта муку из маниока. Когда запасы закончились, они стали искать семена и съедобные плоды. Лесли, которая помогала ухаживать за младшими ещё до трагедии, взяла на себя ответственность за их безопасность и питание.

По словам отца двух младших детей, их мать Магдалена Мукутуй после катастрофы оставалась жива ещё около четырёх дней. Как позднее рассказал мужчина со слов старшей дочери, перед смертью женщина велела детям уходить и попытаться спастись. После этого братья и сёстры продолжили путь без неё.

Поиски продолжались больше месяца

Обломки самолёта обнаружили лишь спустя две недели после катастрофы. Спасатели нашли тела погибших взрослых, но детей рядом не было. Это означало, что они могли выжить и уйти вглубь леса.

К поисковой операции, получившей название «Надежда», привлекли военных, поисковых собак и представителей коренных народов. Вертолёты и самолёты обследовали территорию, а с воздуха сбрасывали запасы еды. Родственники также записали голосовое сообщение для детей, призывая их оставаться на месте и ждать помощи.

Фото: Reuters

Поиски осложнялись густой растительностью и плохой видимостью. При этом спасатели находили следы, детские подгузники, бутылочку и остатки фруктов со следами укусов. Эти находки давали надежду, что дети всё ещё живы.

Дети дождались спасения

9 июня 2023 года, спустя 40 дней после крушения, спасатели обнаружили всех четверых детей живыми. К этому моменту они были сильно ослаблены, страдали от истощения и обезвоживания, а на их телах были укусы насекомых. Из-за густого леса вертолёт не мог приземлиться рядом, поэтому детей пришлось эвакуировать с помощью специального оборудования.

Фото: Reuters

После спасения братьев и сестёр доставили в Боготу, где они проходили лечение. В июле дети выписались из больницы после 34 дней пребывания под наблюдением врачей. В дальнейшем их передали под опеку государственных служб по защите детей.

История Лесли и её младших брата и сестёр стала примером того, как знания, выдержка и забота друг о друге помогли детям продержаться в экстремальных условиях. Их обнаружили живыми после пяти с половиной недель в одном из самых труднодоступных регионов Амазонии.