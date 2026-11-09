Четыре отказа на одну машину: почему казахстанцам не дают автокредиты

Банки отклоняют почти 78% заявок на автокредиты - рассказываем, почему так происходит и какие легальные лазейки помогут обойти жесткие ограничения.

Спрос на покупку машин в кредит бьет рекорды, однако получить заветное одобрение от банков стало настоящей лотереей. По данным FinProm.kz, за первые шесть месяцев 2026 года казахстанцы завалили банки почти 2,7 миллионами заявок на автозаймы, но зеленый свет загорелся лишь для каждого шестого просителя.

Общий портфель кредитов на автомобили к октябрю достиг 4,4 триллиона тенге, прибавив с начала года 8,5%. Рынок растет быстрее любой другой розницы, а средний чек перешагнул отметку в 7 миллионов тенге. Желающих сесть за руль масса, но жесткая реальность банковского скоринга рушит эти планы.

Главный антирекорд: почему банки говорят "нет"

Абсолютное большинство обращений - более 78% - заканчиваются отказом. Автокредитование удерживает абсолютное лидерство по недоступности среди всех видов займов.

Для сравнения: беззалоговые потребительские кредиты одобряют вдвое чаще (32,5%), а ипотеку - почти в 30% случаев. Финансовые организации перестраховываются, жестко фильтруя клиентов из-за высокой закредитованности и строгих правил контроля доходов.

Как обойти жесткие ограничения и получить кредит

Ситуация выглядела бы безвыходной, если бы Национальный банк не продлил важные послабления до 31 декабря 2027 года. Речь идет об исключениях из жестких требований по коэффициенту долговой нагрузки (КДН).

Если ваша официальная зарплата кажется банку слишком скромной, обойти этот барьер помогут три сценария:

Покупка абсолютно новой машины . Если автомобиль оформляется в Казахстане впервые и сразу идет в залог банку, стандартные ограничения по доходам смягчаются.

. Если автомобиль оформляется в Казахстане впервые и сразу идет в залог банку, стандартные ограничения по доходам смягчаются. Крупный первоначальный взнос (от 50%). Покупаете подержанную машину? Если вы готовы сразу внести половину ее стоимости из собственного кармана, банк закроет глаза на многие формальности.

Покупаете подержанную машину? Если вы готовы сразу внести половину ее стоимости из собственного кармана, банк закроет глаза на многие формальности. Свежая б/у иномарка (до трех лет). Здесь порог входа мягче: достаточно накопить на первоначальный взнос от 30% стоимости подержанного авто.

Эти лазейки дают реальный шанс тем покупателям, у которых есть накопления, но строгие проверки банков не пропускали их по стандартным зарплатным справкам.