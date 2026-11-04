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Социум

ЧСИ 17 лет преследовали жителя ЗКО

Суд отменил исполнительное производство, возбужденное спустя 17 лет.
Арайлым Усербаева
ЧСИ 17 лет преследовали жителя ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Житель Западно-Казахстанской области через суд добился отмены мер принудительного исполнения и арестов, которые ЧСИ наложил по долгу 17-летней давности. О решении сообщили в пресс-службе областного суда.

История тянется с момента, когда суд постановил взыскать с мужчины в пользу АО "БТА Банк" задолженность в размере более 18,3 миллиона тенге. На протяжении 17 лет исполнительный документ кочевал от одного судебного исполнителя к другому: его регулярно возвращали банку обратно, так как у должника не было ни доходов, ни имущества.

Недавно частный судебный исполнитель снова возбудил исполнительное производство и заблокировал счета мужчины, запретил совершать определенные действия и ограничил выезд из Казахстана. Не согласившись с этим, должник обратился с иском в специализированный межрайонный административный суд ЗКО.

В суде подняли все архивы и пересчитали периоды. Согласно закону, срок предъявления документа к принудительному исполнению составляет три года. При каждом возврате документа банку этот срок прерывается и начинается заново с учетом уже прошедшего времени.

Как выяснил суд, в общей сложности за 17 лет банк удерживал документ у себя и не предъявлял его к исполнению 3 года 11 месяцев и 21 день. То есть трехлетний лимит был превышен, и ЧСИ обязан был отказать в возбуждении производства.

Аргументы судебного исполнителя о том, что аналогичные действия его предшественников никто не оспаривал, суд признал несостоятельными.

В итоге суд признал постановление ЧСИ незаконным и отменил его, обязав снять с должника все ограничения, в том числе аресты со счетов и запрет на выезд из страны. На исполнение решения частному судебному исполнителю дали пять рабочих дней после вступления акта в силу. За просрочку ему грозит денежное взыскание в размере 50 МРП.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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