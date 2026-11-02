Что сделано в ЗКО по развитию дачных и садоводческих хозяйств?

В 2023 году министерство сельского хозяйства РК вынесло на публичное обсуждение Дорожную карту по развитию дачных и садоводческих хозяйств на 2024-2026 годы. Документ предусматривал комплекс мер по решению проблем дачных массивов. В частности, планировалось провести полную инвентаризацию земельных участков, оценить состояние инфраструктуры, улучшить транспортное сообщение, решить вопросы электроснабжения и водоснабжения, а также рассмотреть возможность включения дачных массивов в границы населённых пунктов.

Акиматам поручили создать рабочие группы с участием представителей госорганов, общественных объединений, председателей дачных кооперативов и владельцев участков. Всего в Дорожную карту вошли девять основных направлений работы:

создание рабочих групп для выявления проблем дачных массивов и выработки предложений по их решению;

инвентаризация дачных и садоводческих товариществ с подсчётом участков, определением числа постоянно проживающих граждан и выявлением неиспользуемых земель;

определение потребности в инфраструктуре: дорогах, электричестве, питьевой и поливной воде;

развитие инженерной инфраструктуры, включая ремонт внутренних дорог, проведение линий электропередачи и прокладку водопроводных труб;

рассмотрение возможности включения дачных массивов в границы населённых пунктов и перевода их в жилые зоны;

установка камер видеонаблюдения с подключением к Центрам оперативного управления полиции;

передача электрических сетей дачных обществ на баланс местных исполнительных органов с последующей передачей энергопередающим организациям для снижения тарифов;

организация регулярного автобусного сообщения между дачными массивами и ближайшими населёнными пунктами;

предоставление дачникам торговых мест на коммунальных рынках и ярмарках для реализации выращенной продукции.

Редакция "Мой город" направила запрос в министерство сельского хозяйства, чтобы выяснить, какие из запланированных мероприятий уже выполнены в нашей области. По информации ведомства, в ЗКО уже провели ревизию дачных и садоводческих участков. По предварительным данным, в области насчитывается 40 680 участков общей площадью 5 658,5 га.

Из них:

26 483 участка находятся в Уральске;

11 176 - в районе Бәйтерек;

1 819 - в Теректинском районе;

1 202 - в Бурлинском районе.

При этом инвентаризация ещё не завершена: работа по проверке и уточнению данных продолжается. Её дальнейшие этапы будут учитывать окончательные решения по обеспечению жильём граждан, пострадавших от паводков и проживающих на территории дачных массивов.

Земельные вопросы и инфраструктура

В Уральске также ведётся работа по упорядочению земельных отношений. По данным министерства, акиму города поступило 2 525 заявлений от жителей дачных массивов, которые хотят отказаться от своих участков и передать их в коммунальную собственность. Параллельно проводится оценка состояния инфраструктуры дачных массивов. Специалисты изучают состояние дорог, электросетей, систем питьевого и поливного водоснабжения, а также других инженерных объектов. При этом учитываются результаты инвентаризации, фактическое использование земель и количество проживающих на них людей.

Однако вопрос развития инфраструктуры пока требует дополнительной проработки. Как пояснили в министерстве, действующее законодательство не предусматривает отдельных источников финансирования таких работ из местного бюджета. Поэтому дальнейшие решения будут приниматься с учётом результатов инвентаризации и финансовых возможностей акиматов.

Ещё одно направление - изменение статуса дачных массивов. Сейчас пересматривается генеральный план Уральска, в котором предусматривается возможность включения дачных территорий в границы города и перевода их в жилые зоны.

Видеонаблюдение и электроснабжение

Для повышения безопасности возле дачных массивов уже установили девять камер видеонаблюдения. Они подключены к ЦОУ ДП ЗКО. Кроме того, планируется установить дополнительные камеры в районах расположения садоводческих обществ и дачных посёлков Уральска.

Продолжается и работа по передаче электрических сетей, принадлежащих дачным обществам, на баланс местных исполнительных органов с последующей передачей ТОО "Западно-Казахстанская РЭК". Однако в 2024-2025 годах передать сети не удалось. Причины - несоответствие некоторых объектов строительным требованиям и отсутствие полного пакета правоустанавливающих документов.

Автобусное сообщение

В отличие от некоторых других направлений, вопрос транспортного сообщения уже решён. Жителей дачных массивов Уральска обслуживают автобусные маршруты №23-а, №23-б, №23-д, №24, №27, №28, №28-а, №28-в, №40 и №46 "Дача". По информации министерства, регулярное автобусное сообщение организовано.

Где дачники могут продавать свою продукцию?

Предусмотрена и возможность реализации выращенной продукции. Дачники могут продавать овощи, фрукты и другие продукты на коммунальном рынке "Ел Ырысы", а также на сельскохозяйственных ярмарках в районных центрах. В Уральске для этого также выделены торговые площадки: по улице Ихсанова - по субботам, перед торговым домом "Жәңгір хан" - по воскресеньям.

Что в итоге?

Таким образом, часть мероприятий Дорожной карты в области уже реализована. В то же время ряд вопросов остаётся открытым. В частности, не завершена инвентаризация, не решён вопрос передачи электрических сетей, а развитие инженерной инфраструктуры пока находится на стадии изучения и планирования. В министерстве отмечают, что работа по реализации Дорожной карты продолжается. Дальнейшие мероприятия будут проводиться с учётом результатов инвентаризации, компетенции государственных органов и возможностей местного бюджета.