Дело в отношении рэпера Navai в Казахстане прекращено: он покинул страну

Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя Navai (Наваи Бакирова), ранее задержанного в Казахстане по подозрению в контрабанде запрещенных веществ, официально прекращено. Как сообщили в ДП Жамбылской области, музыканта уже выдворили за пределы республики.

Расследование в отношении артиста закрыли по "нереабилитирующим основаниям". В правоохранительных органах пояснили, что при принятии решения учли отсутствие у исполнителя прошлых судимостей и его активное содействие следствию.

- В связи с поступающими запросами сообщаем, что уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учётом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, - уточнили в ведомственной пресс-службе.

Итоговое процессуальное решение утвердила прокуратура. Сразу после завершения всех формальностей Navai был выдворен за пределы Казахстана.