Деньги, обман и токсичные боссы: почему казахстанцы уходят с новой работы

Поиск работы для жителей Казахстана давно перестал быть простой рассылкой резюме. Как отмечается в исследовании платформы hh.kz, решение отказаться от должности соискатели чаще всего принимают ещё до отклика (33%), после первого интервью (30%) или в первые три месяца работы (27%).
Почему вакансии пролистывают не глядя
Как подчеркивают авторы исследования, главным раздражителем для соискателей остаётся финансовая неопределенность: 49% кандидатов сразу закрывают объявление, если в нём не указана зарплата.
Кроме того, как отмечают аналитики, соискателей часто отпугивают:
- размытое описание обязанностей (31%);
- сомнительная репутация компании (30%);
- завышенные требования к опыту (26%).
При этом в отчёте указывается, что 48% респондентов всегда проверяют отзывы, сайт и карты (2GIS, Яндекс) перед отправкой резюме.
Ошибки HR при первом контакте
Первый разговор с рекрутером часто становится решающим. Как отмечается в исследовании, интерес к вакансии моментально гаснет, если HR:
- не даёт конкретных ответов (44%);
- долго отвечает на отклик (43%);
- шлёт шаблонные описки (32%);
- не знает реальных условий труда (22%).
Из-за этого 41% кандидатов прерывают отбор сразу после первого собеседования.
Обман на этапе оффера
Каждый третий соискатель регулярно отказывается от работы уже после успешного прохождения всех этапов отбора.
Как сообщается в исследовании, главная причина - расхождение слов и дела. В 46% случаев финальные условия в оффере отличаются от тех, что обсуждались на интервью. Ещё 43% сталкиваются с тем, что обещанные оклад и бонусы на практике оказываются ниже ожиданий.
Провал на испытательном сроке
Как показывают данные опроса, каждый четвёртый казахстанец уходил из компании в первые 1-3 месяца после трудоустройства.
Как отмечается в исследовании, к быстрым увольнениям чаще всего приводят:
- токсичный стиль управления и конфликт с руководителем (46%);
- реальные условия труда, отличающиеся от обещаний на собеседовании (45%);
- непрозрачная система мотивации и премий (36%).
Как делают вывод авторы исследования, соискатели сегодня оценивают не только размер зарплаты, но и прозрачность условий, репутацию компании и соответствие обещаний реальной работе на всех этапах найма.