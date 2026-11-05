Деньги, обман и токсичные боссы: почему казахстанцы уходят с новой работы

Почти половина казахстанцев увольняется или задумывается об уходе в первые три месяца работы из-за токсичного руководства и обмана с зарплатой.

Поиск работы для жителей Казахстана давно перестал быть простой рассылкой резюме. Как отмечается в исследовании платформы hh.kz, решение отказаться от должности соискатели чаще всего принимают ещё до отклика (33%), после первого интервью (30%) или в первые три месяца работы (27%).

Почему вакансии пролистывают не глядя

Как подчеркивают авторы исследования, главным раздражителем для соискателей остаётся финансовая неопределенность: 49% кандидатов сразу закрывают объявление, если в нём не указана зарплата.

Кроме того, как отмечают аналитики, соискателей часто отпугивают:

размытое описание обязанностей (31%);

сомнительная репутация компании (30%);

завышенные требования к опыту (26%).

При этом в отчёте указывается, что 48% респондентов всегда проверяют отзывы, сайт и карты (2GIS, Яндекс) перед отправкой резюме.

Ошибки HR при первом контакте

Первый разговор с рекрутером часто становится решающим. Как отмечается в исследовании, интерес к вакансии моментально гаснет, если HR:

не даёт конкретных ответов (44%);

долго отвечает на отклик (43%);

шлёт шаблонные описки (32%);

не знает реальных условий труда (22%).

Из-за этого 41% кандидатов прерывают отбор сразу после первого собеседования.

Обман на этапе оффера

Каждый третий соискатель регулярно отказывается от работы уже после успешного прохождения всех этапов отбора.

Как сообщается в исследовании, главная причина - расхождение слов и дела. В 46% случаев финальные условия в оффере отличаются от тех, что обсуждались на интервью. Ещё 43% сталкиваются с тем, что обещанные оклад и бонусы на практике оказываются ниже ожиданий.

Провал на испытательном сроке

Как показывают данные опроса, каждый четвёртый казахстанец уходил из компании в первые 1-3 месяца после трудоустройства.

Как отмечается в исследовании, к быстрым увольнениям чаще всего приводят:

токсичный стиль управления и конфликт с руководителем (46%);

реальные условия труда, отличающиеся от обещаний на собеседовании (45%);

непрозрачная система мотивации и премий (36%).

Как делают вывод авторы исследования, соискатели сегодня оценивают не только размер зарплаты, но и прозрачность условий, репутацию компании и соответствие обещаний реальной работе на всех этапах найма.