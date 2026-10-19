Детские замки и дворы без машин: аким Уральска проверил стройку в микрорайоне «Акжайык»

В Уральске продолжается активная застройка микрорайона "Акжайык". Аким города Мурат Байменов в очередной раз выехал на объект, чтобы ознакомиться с темпами и качеством строительства нового жилого массива.

По словам градоначальника, развитие микрорайона - это не просто возведение жилых домов, а создание полноценной и комфортной городской среды. Самое главное, что строящееся здесь жилье позволит обеспечить собственными квартирами граждан, сосостоящих в очереди.

- Качественное и своевременное завершение строительных работ - наш главный приоритет. Мы держим этот вопрос под постоянным контролем. Наша цель - создать комфортные условия для жизни горожан и дать возможность каждой семье обрести собственный дом, - подчеркнул он.

В ходе инспекции глава города сделал ряд серьезных замечаний подрядным организациям. В частности, он обратил внимание на соблюдение правил техники безопасности: на строительной площадке были замечены рабочие без защитных касок. Аким потребовал, чтобы весь персонал без исключения был обеспечен касками и необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Особое внимание было уделено безопасности детей - как внутри будущих квартир, так и на придомовой территории:

Блокираторы на окнах: подрядчикам поручено в обязательном порядке установить на все окна специальные детские замки-блокираторы для предотвращения несчастных случаев.

Дворы без машин: территории дворов должны быть полностью освобождены от парковочных мест, чтобы дети могли безопасно играть во дворе.

Кроме того, аким города выдвинул требование по поддержке отечественного бизнеса: при строительстве домов должны максимально использоваться строительные материалы местного производства.