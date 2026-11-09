Дежурит под окнами и пишет с фейков: с какого момента навязчивое внимание становится преступлением

Навязчивые звонки с неизвестных номеров, дежурства у подъезда и бесконечные сообщения во всех мессенджерах - сталкинг редко начинается с прямых угроз. Чаще всего агрессор прикрывается "бурными чувствами", ревностью или попыткой вернуть прошлые отношения. Однако романтические оправдания здесь не работают: если вы чётко сказали "нет", любое продолжение контакта становится нарушением закона.
По данным портала Polisia.kz, с начала года казахстанские полицейские завели уже 117 уголовных дел, связанных с преследованием и вмешательством в частную жизнь.
Опыт правоохранителей показывает: навязчивое внимание практически никогда не проходит само по себе. Если вовремя не дать жёсткий отпор, систематическая слежка быстро перерастает в открытый шантаж и физическое насилие.
Не пытайтесь "договориться"
Главная ошибка пострадавших - попытка бесконечно объяснять преследователю свою позицию. Вступать в диалог и выяснять отношения с навязчивым человеком бесполезно - любая ваша реакция только распаляет сталкера.
Полицейские рекомендуют сразу переходить к системной защите:
- Фиксируйте каждый шаг. Делайте скриншоты переписок, сохраняйте детализацию звонков, аудиосообщения и записи с камер видеонаблюдения. Это ваша главная доказательная база для 102.
- Расскажите окружению. Сообщите о ситуации близким, друзьям и коллегам. Если вы работаете в офисе или живёте в доме с охраной, покажите фото преследователя дежурным.
- Включите игнор. Полное прекращение любого общения - единственная верная тактика.
- Не ждите эскалации. Пишите заявление при первых же признаках систематической слежки, не дожидаясь прямых угроз.
При возникновении реальной опасности для жизни или здоровья сразу вызывайте полицию по номеру 102.