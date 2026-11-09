Дежурит под окнами и пишет с фейков: с какого момента навязчивое внимание становится преступлением

Звонки по ночам, дежурства у дома и сотни сообщений с фейковых аккаунтов - не "проявление чувств", а повод для обращения в полицию. В МВД рассказали, как защитить свои границы.

Навязчивые звонки с неизвестных номеров, дежурства у подъезда и бесконечные сообщения во всех мессенджерах - сталкинг редко начинается с прямых угроз. Чаще всего агрессор прикрывается "бурными чувствами", ревностью или попыткой вернуть прошлые отношения. Однако романтические оправдания здесь не работают: если вы чётко сказали "нет", любое продолжение контакта становится нарушением закона.

По данным портала Polisia.kz, с начала года казахстанские полицейские завели уже 117 уголовных дел, связанных с преследованием и вмешательством в частную жизнь.

Опыт правоохранителей показывает: навязчивое внимание практически никогда не проходит само по себе. Если вовремя не дать жёсткий отпор, систематическая слежка быстро перерастает в открытый шантаж и физическое насилие.

Не пытайтесь "договориться"

Главная ошибка пострадавших - попытка бесконечно объяснять преследователю свою позицию. Вступать в диалог и выяснять отношения с навязчивым человеком бесполезно - любая ваша реакция только распаляет сталкера.

Полицейские рекомендуют сразу переходить к системной защите:

Фиксируйте каждый шаг. Делайте скриншоты переписок, сохраняйте детализацию звонков, аудиосообщения и записи с камер видеонаблюдения. Это ваша главная доказательная база для 102.

Расскажите окружению. Сообщите о ситуации близким, друзьям и коллегам. Если вы работаете в офисе или живёте в доме с охраной, покажите фото преследователя дежурным.

Включите игнор. Полное прекращение любого общения - единственная верная тактика.

Не ждите эскалации. Пишите заявление при первых же признаках систематической слежки, не дожидаясь прямых угроз.

При возникновении реальной опасности для жизни или здоровья сразу вызывайте полицию по номеру 102.

