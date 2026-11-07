До года без прав: в ЗКО поймали водителя с замаскированными номерами

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, во время ночного рейда на трассе Озинки — Уральск полицейские остановили автомобиль Toyota Hiace с изменёнными госномерами. Нарушение обнаружили с помощью комплекса автоматической фиксации ПДД "Zerek". Водитель наклеил на государственные номера специальную плёнку, которая затрудняла распознавание букв и цифр.

В отношении водителя составили административный протокол. За такое нарушение предусмотрено наказание — административный арест до 5 суток и лишение водительских прав на 1 год.

В полиции напомнили, что попытки скрыть или изменить госномера являются нарушением закона и влекут серьёзную ответственность.