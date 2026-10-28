До скольки можно шуметь в Казахстане: ограничения, штрафы и куда обращаться

Шуметь в дневное время разрешено, однако и здесь действуют санитарные ограничения.

Ночной шум от соседей или громкая музыка из ближайшего кафе способны испортить жизнь жителям любого многоквартирного дома. Krisha.kz разбиралась, в какие часы в Казахстане действует запрет на громкие звуки, сколько платят нарушители и как правильно привлекать к ответственности тех, кто игнорирует закон.

Когда закон запрещает шуметь

Законодательство Казахстана устанавливает единый режим тишины для всех жилых домов без исключения. В рабочие и выходные дни жильцам запрещено устраивать шумные вечеринки, двигать мебель, кричать или делать ремонт с 22:00 до 9:00.

Для заведений общепита и сферы услуг предусмотрены немного другие рамки. Кафе, ресторанам и клубам нельзя шуметь с 22:00 до 9:00 по будням, а в выходные и праздничные дни этот интервал сдвигается с 23:00 до 10:00.

Эти же временные ограничения распространяются на строительные площадки и дорожные работы в черте населённых пунктов.

Дневной шум и правила внутри ЖК

Шуметь в дневное время разрешено, однако и здесь действуют санитарные ограничения. Уровень звука в квартире не должен превышать 55 децибел, что сопоставимо с громкостью обычной разговорной речи.

Многие сервисные компании и ОСИ вводят собственные правила, запрещая, например, шумный ремонт в воскресенье или после 18:00 в будни. Важно помнить, что внутренние уставные соглашения ЖК помогают поддерживать соседский порядок, но не являются основанием для выписывания административного протокола полицией.

Если дневной ремонт или музыка существенно превышают допустимый норматив, нарушителю грозит ответственность за нарушение санитарных норм.

Цена громкого звука: размер штрафов в 2026 году

За нарушение тишины в ночное время (статья 437 КоАП РК) физическим лицам грозит штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге). При повторном проступке в течение года сумма удваивается и составляет 10 МРП (43 250 тенге).

Для бизнеса санкции существенно выше. Застройщики и владельцы заведений при первом нарушении платят от 20 до 100 МРП (от 86 500 до 432 500 тенге), а повторный игнор закона обойдётся им в сумму до 150 МРП (648 750 тенге).

Если шум квалифицируют как нарушение санитарных норм (статья 425 КоАП РК), штраф для граждан составит 20 МРП (86 500 тенге), а при вреде здоровью - 200 МРП (865 000 тенге). Для предпринимателей суммы достигают нескольких миллионов тенге.

Что делать, если соседи мешают спать

Специалисты советуют начинать с прямого диалога, ведь жильцы не всегда осознают степень слышимости в доме. Заранее предупредить соседей о предстоящем ремонте в общедомовом чате - лучший способ избежать конфликта.

Если уговоры не помогают, зафиксируйте нарушение на аудио или видео, указав дату и время.

После этого обращайтесь в полицию по номеру 102 или отправляйте заявку через мобильное приложение. Прибывший патруль зафиксирует факт нарушения и составит протокол.