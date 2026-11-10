«Должна быть мера»: Токаев раскритиковал искусственные переводы слов на казахский язык

Токаев на съезде общества "Қазақ тілі" высказался об искусственных переводах слов "пианино", "балкон" и "душ" на казахский язык. Президент призвал соблюдать меру и навести порядок в терминологии.

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на X съезде международного общества "Қазақ тілі" затронул тему терминологии и раскритиковал попытки бессмысленного перевода некоторых международных слов на казахский язык, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что за последние годы лексикон казахского языка пополнился множеством удачных терминов. Такие слова, как тұжырымдама (концепция), жасанда сана (искусственный интеллект), жанармай (топливо) и бітімгерлік күштер (миротворческие силы), уже органично вошли в повседневную речь.

Однако у любого процесса, по мнению президента, должна быть разумная мера.

- Будет правильным сказать, что наш язык намного чище по сравнению с языками других соседних стран. Но у каждого хорошего начинания должна быть мера. Например, необходимость таких искусственных слов, как күйсандық (пианино), қылтима (балкон), субұрқақ (фонтан), себезгі (душ), қырыққабат (капуста), үнқағаз (газета), жеделсаты (лифт), желкөз (форточка) и ряда других, представляется сомнительной, - подчеркнул Токаев.

Отдельно глава государства обратил внимание на еще одну тенденцию - избыточное использование религиозной лексики.

В последнее время вошло в моду частое употребление арабских слов касательно религии взамен наших исконных слов. Необходимость в этом также вызывает сомнения, - добавил Президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в этом вопросе нужно доверять экспертам и ученым-филологам.

Для решения проблемы на государственном уровне создадут специальную рабочую группу из языковедов, ученых и представителей общественности. Разработку универсальной цифровой системы терминологии и координацию работы группы возьмет на себя Администрация президента.