Дождь, гроза и порывистый ветер: погода в ЗКО на 16 октября

16 октября на западе Казахстана ожидаются усиление ветра, пыльные бури и тепло до +29 °C.

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 16 октября, в Западно-Казахстанской области прогнозируется переменная облачность без осадков, днем на юго-западе пройдут дождь и гроза. Ветер усилится до 15-20 м/с. Температура ночью +8...+10 °C, днем +22...+24 °C.

В Атырауской области и Атырау будет переменная облачность без осадков. Днем на западе, юге и востоке региона, а также в областном центре ожидается пыльная буря и порывы ветра до 15-20 м/с (в Атырау - до 18 м/с). Температура ночью +14...+16 °C, днем +24...+26 °C.

В Мангистауской области и Актау ожидается переменная облачность без осадков. На западе, севере и в центре региона, а также в Актау днем поднимется пыльная буря, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, временами до 23 м/с. Температура ночью +17...+19 °C, днем +27...+29 °C.

В Актюбинской области установится ясная и солнечная погода без осадков. На западе и в центре области прогнозируется порывистый ветер до 15-18 м/с. Температура ночью +5...+7 °C, днем +18...+20 °C.