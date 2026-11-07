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Социум

Дождь, снег и ветер: прогноз погоды на 8 ноября

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Дождь, снег и ветер: прогноз погоды на 8 ноября
Фото из архива «МГ»

По данным РГП "Казгидромет", 8 ноября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Днем +7 градусов, ночью +3. 

Сильный дождь и порывистый ветер прогнозируют в Атырауской области. Температура воздуха днем составит +10 градусов, ночью +7.

В Актюбинской области сильный дождь, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью ожидается гололед, снег, до -3 градусов. 

Сильный дождь и порывистый ветер синоптики прогрнозируют и в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +8.

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