Дождь, снег и ветер: прогноз погоды на 8 ноября

По данным РГП "Казгидромет", 8 ноября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Днем +7 градусов, ночью +3.

Сильный дождь и порывистый ветер прогнозируют в Атырауской области. Температура воздуха днем составит +10 градусов, ночью +7.

В Актюбинской области сильный дождь, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью ожидается гололед, снег, до -3 градусов.

Сильный дождь и порывистый ветер синоптики прогрнозируют и в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +8.