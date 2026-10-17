«Думала, что просто набрала вес»: в Алматы врачи извлекли из живота пациентки 3-килограммовую опухоль

Врачи Городского центра репродукции человека в Алматы провели сложнейшую операцию и спасли репродуктивное здоровье молодой женщины, сообщается на сайте министерства здравоохранения. Хирурги удалили из брюшной полости гигантское новообразование, которое по размеру сопоставимо с матки на последних сроках беременности.

Пациентка полтора года игнорировала постепенно растущий живот, списывая всё на обычную прибавку в весе. Тревогу она забила только тогда, когда к визуальным изменениям добавились постоянные боли, чувство тяжести и сильная одышка.

Опасная иллюзия и своевременное вмешательство

Комплексное обследование — УЗИ, КТ и МРТ — показало, что опухоль заполнила практически всю брюшную полость. После консультации с онкогинекологами врачи экстренно отправили женщину на операционный стол.

Ситуацию осложнял сильный спаечный процесс от предыдущих операций. Тем не менее хирургам удалось откачать около семи литров жидкости и аккуратно вылущить трехкилограммовую опухоль, не задев органы репродуктивной системы.

Главное — сохранить возможность стать мамой

Операция прошла успешно, а извлеченные ткани отправили на гистологический анализ, чтобы определить природу новообразования. Сейчас пациентка восстанавливается в палате и в ближайшие дни отправится домой.

Медики напоминают: беспричинный рост живота, тяжесть и одышка — это не всегда следствие диеты или образа жизни. Подобные симптомы требуют немедленного визита к гинекологу или терапевту, ведь регулярные плановые осмотры позволяют выявить опасные патологии на ранних стадиях.