Ехал странно, пах алкоголем: пьяного водителя КамАЗа поймали в Уральске

Ночью патрульные полицейские остановили большегруз, водитель которого странно вел себя на дороге. Оказалось, что мужчина уже был наказан за вождение в нетрезвом виде.

Инцидент произошел 15 октября около 02:00 в Уральске. Во время ночного патрулирования сотрудники батальона патрульной полиции обратили внимание на КамАЗ, манера езды которого вызвала у них подозрения. Стражи порядка решили остановить машину для проверки.

При беседе с водителем полицейские сразу почувствовали резкий запах алкоголя. Проверка по базам данных преподнесла еще один сюрприз: выяснилось, что мужчина уже был лишен водительских прав в 2023 году, но это не помешало ему снова сесть за руль.

Медицинское освидетельствование подтвердило опасения: водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Большегруз водворили на специализированную стоянку.