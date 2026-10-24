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Происшествия Социум

Ехал странно, пах алкоголем: пьяного водителя КамАЗа поймали в Уральске

Ночью патрульные полицейские остановили большегруз, водитель которого странно вел себя на дороге. Оказалось, что мужчина уже был наказан за вождение в нетрезвом виде.
Арайлым Усербаева
Ехал странно, пах алкоголем: пьяного водителя КамАЗа поймали в Уральске
Изображение сгенерировано ИИ Gemini

Инцидент произошел 15 октября около 02:00 в Уральске. Во время ночного патрулирования сотрудники батальона патрульной полиции обратили внимание на КамАЗ, манера езды которого вызвала у них подозрения. Стражи порядка решили остановить машину для проверки.

При беседе с водителем полицейские сразу почувствовали резкий запах алкоголя. Проверка по базам данных преподнесла еще один сюрприз: выяснилось, что мужчина уже был лишен водительских прав в 2023 году, но это не помешало ему снова сесть за руль.

Медицинское освидетельствование подтвердило опасения: водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Большегруз водворили на специализированную стоянку.

-По данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, — сообщили в пресс-службе полиции.

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