Экосистема Allur создает производственную кафедру на базе ВКТУ

Экосистема Allur создает на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева производственную кафедру Allur Іскер. Инициатива опирается на практический опыт выстраивания дуальной системы образования с Satbayev University и научное сотрудничество с Институтом механики и машиноведения имени академика У. А. Джолдасбекова. Следующий этап — развитие региональных инженерных компетенций под конкретные задачи производства и углубления локализации, передает МойГород.

Совместное с ВКТУ изучение опыта Германии и Республики Корея стало важной частью этой работы. Для компании и университета ключевой вопрос — как применить международные подходы к подготовке инженеров и взаимодействию науки с промышленностью в условиях Казахстана. Создание производственной кафедры становится практическим продолжением этой работы.

Сотрудничество с Satbayev University позволило Allur накопить опыт соединения университетской подготовки с обучением на производстве. В этой системе компания участвует в формировании профессиональных компетенций, а студенты применяют знания к реальным технологическим задачам. Научное взаимодействие с Институтом механики и машиноведения имени академика У. А. Джолдасбекова дополняет образовательное направление исследовательской составляющей.

На базе ВКТУ эти направления получат дальнейшее развитие с учетом потребностей региональной промышленности. Производственная кафедра объединит подготовку кадров, прикладные исследования и решение инженерных задач Allur.

Главная особенность кафедры — прикладной характер ее работы. Потребности производства станут основой для определения содержания обучения, студенческих проектов и научных исследований. Специалисты компании смогут участвовать в подготовке будущих инженеров, а преподаватели и исследователи — в решении технологических задач предприятия.

Для Allur такой подход напрямую связан с углублением локализации. Освоение производства деталей и компонентов требует развития компетенций в области материаловедения, сварки, механической обработки, покрытий, автоматизации и контроля качества. Компания рассматривает производственную кафедру как площадку, на которой эти компетенции будут формироваться во взаимосвязи с конкретными производственными процессами.

Это определяет и междисциплинарный подход. Работа над производственной задачей объединяет инженеров разных профилей, ученых, преподавателей и студентов. Возможности ВКТУ, включая Центр компетенций Smart Engineering, научный центр «Защитные и функциональные покрытия» — Profcoat и Luban Workshop, создают основу для такого взаимодействия.

На рабочей встрече представителей ВКТУ и Allur стороны обозначили перспективные направления сотрудничества: локализацию производства деталей и компонентов, развитие производственной кооперации, технологии лазерной и точечной сварки, механической обработки и окраски. Отдельное направление связано с применением искусственного интеллекта и цифровых технологий в автомобильной отрасли.

Одним из практических механизмов станет формирование банка научно-технических и производственных задач Allur. На его основе стороны смогут определять темы исследований, учебных проектов и инженерных разработок, ориентированных на применение на предприятии. Это позволит включать студентов в решение реальных задач уже во время обучения и связывать научную работу с потребностями производства.

ВКТУ совместно с Satbayev University участвует в разработке национальной модели инженерного образования. Производственная кафедра может стать одним из механизмов ее практической реализации на региональном уровне — через перевод региональной карты потребностей и компетенций в конкретные образовательные программы, исследовательские задачи и проекты для промышленности. Такой подход позволяет учитывать как текущий кадровый запрос, так и компетенции, которые потребуются при дальнейшем развитии производства.

Следующим этапом сотрудничества станет запланированный визит делегации ВКТУ на производственные площадки Allur в Сарани и Костанае. Знакомство с технологическими процессами позволит уточнить задачи для совместных проектов и содержание подготовки инженеров.

Для экосистемы Allur создание производственной кафедры на базе ВКТУ — последовательный этап развития инженерного потенциала. Опыт дуального образования, научное сотрудничество и возможности регионального университета объединяются вокруг общей задачи: готовить специалистов и создавать прикладные решения, необходимые для развития производства и дальнейшей локализации.