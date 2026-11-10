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Социум

«Эксплуатируются по 40-50 лет»: Бектенов поручил усилить контроль за газовыми баллонами в Казахстане

Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами поручено за месяц выработать четкий механизм.
Варвара Тыщенко
«Эксплуатируются по 40-50 лет»: Бектенов поручил усилить контроль за газовыми баллонами в Казахстане
Изображение сгенерировано ИИ (Gemini)

В прошлый отопительный сезон в Казахстане произошло семь взрывов бытового газа. Главные причины - банальное несоблюдение техники безопасности и крайний износ самого оборудования. О проблеме на заседании правительства заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

Глава кабмина подчеркнул, что сотни тысяч баллонов по всей стране давно отслужили свой срок и представляют прямую угрозу.

- Порядка 350 тысяч потенциально опасных бытовых газовых баллонов эксплуатируются уже по 40-50 лет и требуют безотлагательной замены. Министерству промышленности поручалось решить вопрос производства. На данный момент такой завод запущен в городе Кокшетау. В перспективе планируется открыть подобные производства в городах Атырау и Алматы. Теперь надо наладить работу по замене баллонов как в частных домах, так и в пунктах питания, - заявил Олжас Бектенов.

Еще одна сложная деталь - в стране до сих пор нет единого и понятного порядка: как именно забирать у населения старые баллоны и куда их отправлять на утилизацию.

Чтобы решить проблему, премьер дал чиновникам ровно один месяц.

- Поручаю Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок выработать четкий механизм обновления, изъятия, а также контроля за обращением газовых баллонов во всех регионах. Акиматам взять на контроль реализацию на местах, - резюмировал Бектенов.

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