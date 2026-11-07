Экспорт растительного масла из Казахстана вырос почти на 40%

Это на 39,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В Казахстане значительно выросло производство растительного масла. По данным Бюро национальной статистики, за январь–сентябрь 2026 года в стране произвели 827,8 тысяч тонн продукции. Это на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объём производства составил 661 тысячу тонн.

Основными производителями стали Восточно-Казахстанская область, область Абай, Северо-Казахстанская и Акмолинская области, а также Алматы и Шымкент. При этом импорт растительных масел сократился. За январь–август 2026 года в Казахстан ввезли 128,3 тысячи тонн продукции — на 6,4% меньше, чем годом ранее.

Экспорт, напротив, заметно вырос. За восемь месяцев за рубеж отправили 704,7 тысяч тонн растительного масла. Это на 39,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Объём продаж растительных масел на внутреннем рынке за январь–август составил 176,9 тысяч тонн.