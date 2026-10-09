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Социум

Фермеры из ЗКО привезут в Астану 50 тонн мяса и 80 тысяч яиц

Ярмарка пройдет 10 и 11 октября с 9:00 до 18:00.
Арайлым Усербаева
Фермеры из ЗКО привезут в Астану 50 тонн мяса и 80 тысяч яиц
Изображение сгенерировано ИИ Gemini

В столице пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием аграриев из Западно-Казахстанской и Туркестанской областей. Жители и гости Астаны смогут приобрести натуральную продукцию напрямую от производителей по ценам ниже рыночных.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства ЗКО, ярмарка развернется на этих выходных.

Сельхозпроизводители из ЗКО привезут в столицу около 50 тонн мяса и мясной продукции, 80 тысяч штук яиц, а также 11 тонн рыбы и другие продукты. Всего фермеры двух регионов доставят в Астану свыше 600 тонн товаров.

Ярмарка пройдет 10 и 11 октября с 9:00 до 18:00 вдоль шоссе Каркаралы (напротив ипподрома "Казанат").

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