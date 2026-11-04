Финансовые операции на 106 млрд тенге: АФМ Казахстана объявило в розыск граждан России и Украины

Агентство по финансовому мониторингу РК объявило в международный розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса для казахстанских пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.

В розыск объявлены:

Дмитрий Пунин (08.02.1985 года рождения), гражданин РФ;

Марина Ильина (11.02.1989 года рождения), гражданка Украины.

В отношении обоих фигурантов судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

- По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты, - сообщили в АФМ.

Как пояснили в ведомстве, казахстанским звеном преступной схемы выступала компания с лицензией на букмекерскую деятельность. Однако официальный бизнес, по версии следствия, был лишь прикрытием для работы нелегального интернет-казино.

- Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора, - рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что организаторы сформировали сеть из 24 платежных терминалов в различных банках и финансовых структурах, 14 из которых непосредственно применялись для приема средств от игроков.

Общий масштаб незаконных финансовых операций превысил 106 миллиардов тенге.

