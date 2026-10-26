Футбольная команда провела 9 дней в затопленной пещере

В июне 2018 года юношеская футбольная команда из Таиланда отправилась исследовать пещеру Там Луанг вместе со своим тренером. Из-за сильных дождей уровень воды начал стремительно подниматься, и группа оказалась отрезана от выхода. Поиски продолжались девять дней, а затем спасателям предстояло провести одну из самых сложных операций по эвакуации людей из затопленной пещеры, передает МойГород

В пещеру в провинции Чианграй на севере Таиланда 23 июня отправились 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер Эккапхол Чантавонг. После тренировки они решили ненадолго исследовать подземные ходы, однако муссонные дожди затопили проходы и перекрыли путь обратно.

Когда дети не вернулись домой, начались поиски. К операции подключились тайские военные и спасатели, а позже к ним присоединились специалисты из других стран. Однако продвигаться по пещере было крайне опасно: узкие проходы оказались заполнены мутной водой с сильным течением.

Команду нашли только на девятый день. 2 июля британские дайверы обнаружили всех 13 человек живыми примерно в четырех километрах от входа. Подростки и тренер укрылись на небольшом возвышении внутри пещеры, окруженном водой. За время ожидания у них почти закончилась еда, поэтому после обнаружения им передали продукты и оказали необходимую помощь.

Но найти группу оказалось лишь частью задачи. Чтобы вывести людей наружу, спасателям нужно было провести их через затопленные участки, где даже опытные дайверы сталкивались с серьезными трудностями. Рассматривались разные варианты, в том числе ожидание спада воды, однако сезон дождей мог продлиться еще несколько месяцев.

В итоге специалисты решили эвакуировать команду с использованием снаряжения для подводного плавания. Операцию проводили поэтапно: первых четырех мальчиков вывели 8 июля, еще четверых — на следующий день. 10 июля из пещеры спасли оставшихся четырех подростков и тренера.

Фото: Xinhua / EAST NEWS

Таким образом, все 13 человек провели под землей около 17 дней и были спасены. После эвакуации их доставили в больницу, где они находились под наблюдением врачей.

Операция потребовала участия тайских и иностранных специалистов, включая военных и профессиональных пещерных дайверов. Однако она не обошлась без трагедии: бывший военнослужащий военно-морских сил Таиланда Саман Кунан погиб во время доставки кислородных баллонов в пещеру.

История спасения футбольной команды привлекла внимание всего мира. Она стала примером масштабной международной операции, в которой спасателям пришлось действовать в условиях ограниченного времени, сложного подводного маршрута и постоянно менявшейся обстановки.