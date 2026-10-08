Главные вызовы для стран Центральной Азии назвал Токаев

Глава государства отметил, что в условиях глобальной турбулентности первостепенной задачей остается сохранение мира и стабильности в регионе.

На Консультативной встрече лидеров государств Центральной Азии и Азербайджана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул тему безопасности в условиях глобальной турбулентности, сообщает пресс-служба Акорды. Главной задачей для региона остается сохранение мира и стабильности.

По словам главы государства, серьезную опасность по-прежнему несут терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, торговля людьми, оргпреступность и мошенничество. Отдельное беспокойство вызывает риск перехода цифровых технологий в руки преступников и радикалов.

- Серьезную угрозу безопасности по-прежнему представляют терроризм, наркобизнес, торговля оружием и людьми, незаконная миграция, организованная преступность и мошенничество. Особую тревогу вызывает риск попадания цифровых технологий в руки злоумышленников, в частности, террористов и наркокартелей, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Для эффективного противодействия этим вызовам президент отметил важность регулярных встреч секретарей безопасности и полную реализацию принятой Концепции региональной безопасности. Кроме того, лидер Казахстана акцентировал внимание на культурно-гуманитарном сотрудничестве и предложил сформировать единое информационное пространство.