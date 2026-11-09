Главный приоритет Президента: Токаев встретился с призерами Азиады и объявил о запуске «Народной стройки»

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призёров Азиатских игр и Азиатских параигр, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства поздравил спортсменов с выдающимися результатами, подчеркнув, что их триумф на крупнейших состязаниях континента стал источником вдохновения для всей страны.

Президент отметил, что спортивные победы отражают дух масштабных изменений, происходящих в Казахстане. По данным Международного валютного фонда, объём ВВП страны по итогам года приблизится к 398 миллиардам долларов - это наивысший показатель в регионе. Однако в условиях глобальной нестабильности останавливаться на достигнутом нельзя.

В своём выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевую задачу государства на ближайшую перспективу - создание комфортных условий для каждого гражданина.

- Все граждане страны, особенно молодые люди, должны жить в безопасной, комфортной и качественной среде. Достижение этой цели является для меня как Президента страны безусловным приоритетом, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Для решения этой задачи в следующем году в стране развернётся масштабный общенациональный проект "Народная стройка". Он охватит все города и районы, обновив всю гражданскую инфраструктуру. Во всех регионах построят школы, больницы, поликлиники, реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, а также объекты культуры и спорта.

Отдельный акцент президент сделал на развитии спортивной инфраструктуры для подрастающего поколения. Реализация программы "Народная стройка" включает возведение новых спортивных сооружений и инклюзивных площадок.