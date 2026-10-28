Главу «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова отправили в отставку

В Кабмине отставку ключевого топ-менеджера объяснили претензиями к его работе на посту главы электроэнергетического холдинга.

Кайрат Максутов освобождён от должности председателя правления АО "Самрук-Энерго". Кадровое решение приняло правление компании, передаёт пресс-служба Правительства РК.

В Кабмине отставку ключевого топ-менеджера объяснили претензиями к его работе на посту главы электроэнергетического холдинга.

- Решение принято в связи с неудовлетворительными темпами реализации стратегических инвестиционных проектов компании, а также недостаточным контролем за соблюдением установленных сроков строительства и ввода новых генерирующих мощностей, - уточнили в правительстве.

Кайрат Максутов возглавлял АО "Самрук-Энерго" с июня 2023 года.