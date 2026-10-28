Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Сайлау
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Главу «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова отправили в отставку

В Кабмине отставку ключевого топ-менеджера объяснили претензиями к его работе на посту главы электроэнергетического холдинга.
Варвара Тыщенко
Главу «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова отправили в отставку
Фото: samruk-energy.kz

Кайрат Максутов освобождён от должности председателя правления АО "Самрук-Энерго". Кадровое решение приняло правление компании, передаёт пресс-служба Правительства РК.

В Кабмине отставку ключевого топ-менеджера объяснили претензиями к его работе на посту главы электроэнергетического холдинга.

- Решение принято в связи с неудовлетворительными темпами реализации стратегических инвестиционных проектов компании, а также недостаточным контролем за соблюдением установленных сроков строительства и ввода новых генерирующих мощностей, - уточнили в правительстве.

Кайрат Максутов возглавлял АО "Самрук-Энерго" с июня 2023 года.

Читайте также

Новости партнёров