Google урезает возможности бесплатных аккаунтов в Gemini: что изменилось

Теперь пользователи, которые пользуются сервисом без платной подписки, смогут работать исключительно с облегченной версией Flash-Lite.

Компания Google официально объявила о серьезных изменениях в линейке тарифных планов искусственного интеллекта Gemini. Как сообщается на сайте компании, технологический гигант приступил к ограничению бесплатного доступа к популярным моделям Flash и Pro.

С 9 октября пользователи, которые пользуются сервисом без платной подписки, смогут работать исключительно с облегченной версией Flash-Lite. Данная модель оптимизирована под базовые повседневные задачи вроде генерации идей или создания кратких выжимок из текстов.

Новшества затронут и владельцев подписки Google AI Plus: они также лишатся модели Pro, однако за ними сохранятся Flash и Flash-Lite. Точную дату применения новых лимитов для каждого конкретного аккаунта компания обещает разослать пользователям по электронной почте. При этом максимальные возможности, включая модель Pro, останутся доступны только на старших коммерческих тарифах Google AI Pro и Ultra.

В компании пояснили, что ограничения расхода квот зависят от сложности задач, длины диалогов и выбранной модели. Лимиты обновляются каждые пять часов вплоть до исчерпания общего недельного запаса, причем продвинутые функции тратят этот ресурс значительно быстрее.