Госаудит выявил нарушения на 24 млрд тенге в газовой отрасли Казахстана

Проверка охватила ключевые направления: от газификации регионов и состояния инфраструктуры до реализации инвестпроектов.

Высшая аудиторская палата под председательством Алихана Смаилова провела масштабную проверку эффективности использования ресурсов в газовой отрасли страны. По её итогам аудиторы выявили нарушения на 24,1 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка охватила ключевые направления: от газификации регионов и состояния инфраструктуры до реализации инвестпроектов. Хотя общие запасы газа в Казахстане оцениваются в 3,8 трлн м³, производство товарного газа для внутреннего рынка не успевает за растущими потребностями населения и экономики.

- Одновременно с этим сохраняется зависимость внутреннего рынка от ограниченного круга недропользователей, а качество поставляемого газа не всегда соответствует требуемым стандартам. В частности, некондиционный товарный газ повышает износ компрессорного оборудования и вынуждает Национального оператора делать скидки при его экспорте за рубеж, - говорится в отчёте.

Кроме того, специалисты указали на слабые места в стратегическом планировании и отсутствие в документах действенных мер по стимулированию геологоразведки и цифровизации.

- В программных документах не хватает индикаторов и мер по стимулированию геологоразведки, развитию подземного хранения, цифровой трансформации отрасли и управлению рисками. Кроме того, Стратегия Нацоператора также не содержит целей по решению системных проблем, включая отсутствие финансового обеспечения газификации северных регионов, - указано в отчете.

В результате госаудита зафиксированы финансовые нарушения на 24,1 млрд тенге, а также неэффективное планирование и использование средств еще на 18,2 млрд тенге. На данный момент в бюджет возмещено 59,4 млн тенге, а 20,2 млрд тенге восстановлено по учёту и выполнением работ.

Также аудиторы обратили внимание на высокий износ газопроводов (из эксплуатируемых 20 тыс. км магистральных сетей и 77 тыс. км распределительных значительная часть отслужила нормативные сроки) и подчеркнули необходимость устранения региональных дисбалансов. К слову, к концу 2025 года уровень газификации населения достиг 64,2% - доступ к газу получили 13,1 млн человек в 2 240 населённых пунктах.

Всем объектам аудита направлены поручения по устранению нарушений, выполнение которых останется на контроле ведомства до полного завершения.