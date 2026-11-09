«Готовиться уже сейчас»: Токаев поставил задачу Минспорта перед Олимпиадой в США

Во время чествования победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских параигр Касым-Жомарт Токаев призвал без промедления начать подготовку к летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства назвал каждую завоеванную медаль результатом многолетнего труда и подчеркнул, что победы казахстанских атлетов служат главным ориентиром для молодежи.

- Спорт - это мощная сила, способная влиять на общественное сознание, формировать как интеллектуальные, так и физические качества человека. Это непреложная истина. Спорт воспитывает подрастающее поколение в духе дисциплины, порядочности, честности и ответственности. Если наша молодёжь будет активной и целеустремлённой, а народ - крепким духом, то и государство станет сильнее, - отметил глава государства.

Президент указал на особую роль признанных спортсменов в утверждении новых общественных ценностей и поставил конкретную задачу профильным ведомствам перед предстоящими мировыми стартами.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: высокий авторитет казахстанского спорта требует постоянного движения вперед и максимальной дисциплины в организационных процессах.