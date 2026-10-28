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Социум

Хотели удвоить деньги на «золоте»: актюбинки отдали мошенникам миллионы тенге

Аферисты запускали в соцсетях объявления с предложением вложиться в "сверхприбыльный бизнес" по перепродаже золота.
Варвара Тыщенко
Хотели удвоить деньги на «золоте»: актюбинки отдали мошенникам миллионы тенге
Изображение создано с помощью ИИ (Gemini)

В Актюбинской области активизировались мошенники, предлагающие "быстрый и гарантированный" заработок на драгметаллах. На красивую рекламу и обещания удвоить вложенные деньги уже попалась не одна местная жительница, сообщает Polisia.kz.

Аферисты действовали по стандартной схеме: запускали в соцсетях объявления с предложением вложиться в "сверхприбыльный бизнес" по перепродаже золота. Обещали не просто высокий процент, а полноценное удвоение суммы за короткий срок.

На обещания лёгких денег клюнули несколько женщин. Так, 33-летняя жительница Актобе перевела лжеинвесторам 1,5 миллиона тенге, а ещё одна горожанка отдала 1,65 миллиона. Как только средства поступали на счета, мошенники мгновенно исчезали: отключали телефоны и удаляли профили в соцсетях.

По всем фактам полицейские начали расследование по статье "Мошенничество".

- Не доверяйте предложениям о быстром обогащении: легальных финансовых инструментов, гарантированно удваивающих вложения за короткий срок, не существует. С осторожностью относитесь к обещаниям высокой доходности от перепродажи золота, криптовалюты или акций, особенно если такие предложения поступают через мессенджеры и социальные сети, - предупредили в департаменте полиции.
 

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