Хотели удвоить деньги на «золоте»: актюбинки отдали мошенникам миллионы тенге

Аферисты запускали в соцсетях объявления с предложением вложиться в "сверхприбыльный бизнес" по перепродаже золота.

В Актюбинской области активизировались мошенники, предлагающие "быстрый и гарантированный" заработок на драгметаллах. На красивую рекламу и обещания удвоить вложенные деньги уже попалась не одна местная жительница, сообщает Polisia.kz.

Аферисты действовали по стандартной схеме: запускали в соцсетях объявления с предложением вложиться в "сверхприбыльный бизнес" по перепродаже золота. Обещали не просто высокий процент, а полноценное удвоение суммы за короткий срок.

На обещания лёгких денег клюнули несколько женщин. Так, 33-летняя жительница Актобе перевела лжеинвесторам 1,5 миллиона тенге, а ещё одна горожанка отдала 1,65 миллиона. Как только средства поступали на счета, мошенники мгновенно исчезали: отключали телефоны и удаляли профили в соцсетях.

По всем фактам полицейские начали расследование по статье "Мошенничество".